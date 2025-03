video suggerito

Quando esce Mare Fuori 5 in streaming su RaiPlay: quante puntate sono e a che ora vederle I primi sei episodi di Mare Fuori 5 saranno disponibili per la visione su RaiPlay a partire dalla mezzanotte di mercoledì 12 marzo. Dal 26 marzo partirà la messa in onda in chiaro: tutte le info sulla nuova stagione della serie tv di successo.

A cura di Gaia Martino

Mare Fuori torna in tv con i nuovi episodi. La quinta stagione della serie televisiva di successo, ambientata nel carcere minorile di Napoli, sarà disponibile per la visione con i primi sei episodi, sulla piattaforma streaming RaiPlay, a partire da mercoledì 12 marzo 2025. Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, sarà ancora al centro delle dinamiche: dopo l'addio a Carmine, cercherà alleanze e si dedicherà alla vita da clan dopo la morte del padre e del fratello. Nelle nuove puntate i telespettatori ritroveranno il comandante Massimo (Carmine Recano), la direttrice Sofia (Lucrezia Guidone), Carmela (Giovanna Sannino), e conosceranno nuovi personaggi, da Tommaso (Manuele Velo), Simone (Alfonso Capuozzo) a Marta (Rebecca Mogavero) e Sonia (Elisa Tonelli). Dopo il lancio su RaiPlay, partirà la messa in onda in chiaro, dal 26 marzo, su Rai2.

A che ora escono le nuove puntate di Mare Fuori 5

I primi sei episodi di Mare Fuori 5 saranno disponibili per la visione in esclusiva su RaiPlay a partire dalla mezzanotte di mercoledì 12 marzo 2025. Quindi, i più curiosi, potranno assistere alla serie già nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 marzo.

Maria Esposito e Alfonso Capuozzo in Mare Fuori 5

Quante puntate sono e come vederle in streaming su RaiPlay

I nuovi episodi di Mare Fuori 5 saranno in totale dodici, ciascuno dalla durata di circa 50 minuti. Sarà possibile guardare i primi sei attraverso la piattaforma streaming RaiPlay accedendo dal proprio computer, smart tv o dal proprio smartphone all'App o al sito web www.raiplay.it.

Quando andrà in onda su Rai2: le anticipazioni

La quinta stagione di Mare Fuori debutterà su Rai2 a partire da mercoledì 26 marzo 2025. Ogni mercoledì, in prima serata, andranno in onda due episodi: il finale di stagione è in programma per il 30 aprile.

Nei nuovi episodi "Rosa Ricci sarà sola" – ha raccontato Maria Esposito in conferenza stampa – "E con la solitudine diventerà più donna e troverà risposte devastanti". Ci saranno nuovi ingressi nell'Ipm di Napoli che creeranno nuove dinamiche e daranno vita a nuovi colpi di scena.