Mare Fuori 5, le anticipazioni sul cambiamento di Rosa Ricci. Lo sceneggiatore: “La porta per Clara con CrazyJ è aperta”

Questa mattina al Centro Sportivo Rai di Tor di Quinto a Roma si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della quinta stagione di Mare Fuori, in onda su Rai 2 da mercoledì 26 marzo. Come già accaduto in passato, i primi sei episodi saranno disponibili per la visione in anteprima sulla piattaforma streaming RaiPlay dal 12 marzo 2025. Hanno partecipato alla conferenza stampa alcuni dei personaggi principali della fiction: Maria Esposito (che veste i panni di Rosa Ricci), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Carmine Recano (Il Comandante, Massimo) e Lucrezia Guidone (Direttrice dell'IPM, Sofia Durante). Ad affiancarli, il regista Ludovico Di Martino, al debutto nella serie tv, Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Fiction, Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay e Roberto Sessa, Produttore di Picomedia.

Il ruolo di Rosa Ricci sarà ancora centrale nel racconto: "Diventerà più donna e scoprirà delle verità devastanti" ha raccontato l'attrice napoletana che la interpreta. Poi alla domanda di Fanpage.it su un eventuale ritorno di Crazy J, interpretata dalla cantante Clara: "La porta è aperta".

Sull'ospitata a Sanremo 2025: "Non potevamo avere lo spazio degli anni passati"

In conferenza stampa Roberto Sessa, produttore Picomedia, ha risposto alla domanda di Fanpage.it riguardo l'ospitata al Festival di Sanremo nella terza serata. A differenza di quanto capitato gli altri anni, per la fiction è stato riservato un piccolo spazio nella kermesse: gli attori protagonisti sono stati raggiunti fuori all'Ariston da Carlo Conti durante la diretta. A tal proposito il produttore ha dichiarato: "L’abbiamo presentata per tre stagioni consecutive, e non siamo stati noi a chiederlo. È il Festival che ci ha invitato. Non potevamo avere lo stesso spazio degli anni passati. Sanremo è un'arena di milioni di spettatori, non andarci sarebbe stata una follia. Ci siamo andati con le regole che ci hanno dato, noi abbiamo ringraziato e siamo andati".

Il ritorno di Clara in Mare Fuori: "La porta per lei è aperta"

Come dichiarato in un'intervista per il blog di Davide Maggio, Clara tornerebbe volentieri nel cast di Mare Fuori, sempre nei panni di CrazyJ. Lo sceneggiatore Maurizio Careddu ha così risposto a Fanpage.it: "Non ci abbiamo pensato al ritorno di Crazy J, non avevo letto le sue dichiarazioni. Perché no? Lasciamo aperte le porte, magari commette un altro crimine e torna in carcere". In realtà, il personaggio interpretato dalla cantante ha lasciato l'IPM di Napoli dopo aver commesso un nuovo reato: avendo compiuto la maggiore età, è stata così trasferita nel carcere di San Vittore.

Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Fiction, in conferenza stampa di presentazione della quinta stagione ha elogiato il successo di Mare Fuori esploso anche all'estero. Così Roberto Sessa, produttore, ha aggiunto: "È un viaggio senza precedenti in Europa. Siamo alla quinta, abbiamo prodotto 62 episodi. Solo Elite in questo momento con 8 stagioni ha ultimato 68 episodi. Questo è un elemento significativo, la tv è un appuntamento e poterlo dare al mio nostro pubblico è importante, ma devi saperlo fare. Il team è collaudato". Dopo aver elencato i record di ascolti raggiunti dalla serie, ha annunciato le due novità che seguiranno l'uscita della quinta stagione: "Faremo il film da questa serie, un prequel dal titolo Io sono rosa ricci. Dovrebbe essere in sala entro la fine dell'anno. Il 20 aprile, poi tutte le stagioni, dalla prima alla quarta, saranno su Netflix, visibili in tutto il mondo". Pierluigi Colantoni ha poi presentato il nuovo progetto "Chiedilo a Mare Fuori", che permetterà ai fan della serie di parlare con "fan interattivi che risponderanno alle loro richieste e curiosità".

Il regista Ludovico Di Martino: "Esperienza che mi ha travolto. Sono stato a Nisida"

Il regista Ludovico Di Martino ha parlato del suo debutto sul set. Preso il posto di Ivan Silvestrini, ha lavorato con Careddu e con gli altri sceneggiatori per entrare a fondo nelle storie dei personaggi.

È stata un'esperienza incredibile, la possibilità per me di mettere lo sguardo su un luogo e sui suoi personaggi che mi ha travolto. Siamo stati anche con Careddu e gli sceneggiatori a Nisida, prima di iniziare, e mi sono "spaventato", ho avuto paura perché raccontare queste storie non è facile. C'era l'intento di tornare nel carcere, e cercare di raccontare queste storie con un pizzico di aderenza in più alla realtà.

L'esperienza in carcere, a Nisida, lo ha segnato: "Mare Fuori mi ha permesso di guardare e capire cosa provano questi ragazzi. È un lavoro di introspezione verso ragazzi che vengono lasciati sempre di più a loro stessi. Hanno bisogno di supporto". In risposta a una domanda, ha poi aggiunto: "Il sistema sembra essere più punitivo che rieducativo. I dati sono preoccupanti. Dare voce a tutto ciò è complesso".

Sul quinto capitolo della serie che vede lui stesso alla regia, ha anticipato: "Per la quinta stagione i personaggi si sono staccati dalle loro relazioni e hanno iniziato ad avere a che fare con loro stessi. È una stagione che mette i personaggi davanti a uno specchio".

Le parole di Lucrezia Guidone, Carmine Recano e Maria Esposito

Lucrezia Guidone ha parlato del suo personaggio, Sofia Durante, che nei nuovi episodi dovrà fare i conti con "un passato che non era stato raccontato fino ad oggi". L'attrice che veste i panni della direttrice dell'Ipm in conferenza stampa ha spiegato: "C'è uno spiraglio attraverso il quale inizia a passare un po' di luce, questa stagione sarà difficile per lei. Si ritroverà in una condizione diversa rispetto a quella con cui l'abbiamo lasciata. Ci saranno tanti nuovi ingressi, nuovi equilibri che non sono più quelli di prima. Si affronteranno temi molto forti. Per me è sempre bello tornare su questo set, l'ambiente di lavoro è bello e permette di solidificare rapporti e crescere insieme. La serialità di permette di approfondire i rapporti". Carmine Recano, che interpreta Massimo il Comandante, ha aggiunto riguardo il suo personaggio: "Ci siamo lasciati che il Comandante fa una promessa, quella di salvare Rosa. Nel tentativo di aiutarla scoprirà delle verità nascoste, una verità devastante per il personaggio di Rosa. Massimo sarà il motore di questo probabile cambiamento di Rosa Ricci".

Ha preso poi parola Maria Esposito, la protagonista, che ha spiegato: "In questa stagione Rosa sarà più sola. Con la solitudine diventerà più donna e scoprirà delle verità, troverà risposte devastanti. Tutto ciò, però, la renderà viva". L'attrice ha poi risposto a una domanda riguardante il suo futuro nella serie: "Se ci sarò nella sesta? Non lo so". Poi sulla notorietà raggiunta con il suo personaggio, ha aggiunto: "Il successo mi ha cambiata in meglio. Mi ha fatto crescere come persona. Prima non riuscivo a dire neanche "Ciao", oggi riesco a parlare e affrontare tante cose. Tutto questo grazie al mio lavoro e alle persone sul set che mi hanno aiutata. Le difficoltà le abbiamo tutti, le affrontiamo. Sono qui grazie ai valori che mi ha dato la mia famiglia".

Domenico Cuomo ha poi preso parola per raccontare cosa ha vissuto nell'ultimo anno. Sul set ha dovuto affrontare un momento difficile:

Questa stagione è la mia preferita per cose che mi sono successe nel mio privato e che ho condiviso con i ragazzi sul set. Ho scoperto la fratellanza che c'è dietro questo mestiere. Volevo ringraziare Rai Fiction, il nostro regista per averci dato la possibilità di essere liberi, di improvvisare. Questa ultima stagione rappresenta la potenza di un concetto che ho sposato, cioè per vincere la guerra bisogna abbassare le armi. Il primo giorno non riuscivo a mettere i piedi vicini per ciò che mi è successo. Questa è la stagione più sentita emotivamente per me.

Il suo personaggio resterà sempre "l'uccellino, coerente con la sua mentalità" ha spiegato l'attore. "È uno di quelli che prova ad essere un punto di riferimento per tutti. Cercherà di essere vicino a tutti".

Mare Fuori 6 e il film prequel: il futuro della serie

Il produttore Roberto Sessa alla domanda riguardo l'eventualità di una sesta stagione ha risposto: "Mare Fuori è un'arena di racconto che può andare avanti per diverse stagioni. Chi deciderà se saranno tante sarà il pubblico e il partner, Rai Fiction. Noi faremo tesoro di quelle che saranno le loro decisioni. È una serie fortunata, dipende da noi, dalla nostra capacità di continuare con serietà e andare avanti. Trovare storie, personaggi". Sul film prequel Io Sono Rosa Ricci ha rivelato, poi, che nel cast ci sarà Raiz, papà del personaggio nella trama, e "da lì si svilupperà la storia".

Mare Fuori arriva su RaiPlay dal 12 marzo 2025, prima della messa in onda su Rai 2 in programma dal 26 marzo. La data di lancio della nuova stagione è stata posticipata per questioni legate a Sanremo. "Appuntamento spostato di un mese e mezzo, non l'abbiamo scelto noi. È stata una richiesta di RaiPubblicità. Non siamo felicissimi, vedremo come andrà" ha dichiarato Sessa. Ammirati a tal proposito ha aggiunto: "Sanremo catalizza molta attenzione così come Mare Fuori, e si sarebbero sovrapposti. Li abbiamo separati e questa cosa ha permesso a Sanremo di avere spazio libero sulla piattaforma e a Mare Fuori lo stesso".

Sulle nuove musiche: due nuovi brani di Raiz

Infine, nel corso della conferenza stampa, si è parlato delle musiche. Il regista Ludovico Di Martino ha annunciato: "Ci saranno due nuovi brani di Raiz. Abbiamo un brano di Cardiotrap. Ce n'è di nuova musica". Domenico Cuomo, il cui personaggio Cardiotrap canterà ancora nella serie, ha così aggiunto: "Cerco di sacrificarmi per diventare un attore, il mio compito è dare vita a ciò che mi viene consegnato. Non sono un cantante o uno scrittore. Ringrazio Matteo (Paolillo, ndr) per il contributo artistico. Ho studiato, cantato realmente nella serie. Ho studiato cercando di rendere onore ai testi di Mattia, in questa quinta a quello di Raiz".