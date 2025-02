Perché l’uscita di Mare Fuori 5 è stata posticipata, il produttore: “Scelta della Rai, non siamo felicissimi”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Mare Fuori 5 sarà disponibile su Rai Play dal 12 marzo 2025. La data d'uscita risulta posticipata rispetto alle stagioni precedenti, in cui era fissata attorno alla prima metà di febbraio, spesso in concomitanza di Sanremo. A spiegare i motivi di questa scelta è stato il produttore Roberto Sessa durante la conferenza stampa di presentazione di mercoledì 26 febbraio. La riprogrammazione dipenderebbe dalla volontà di non sovrapporre la serie al Festival: "Non siamo felicissimi, vedremo come andrà".

Perché l'uscita di Mare Fuori 5 è stata spostata a marzo

"Quest’anno come avete visto l’appuntamento è stato spostato di un mese e mezzo, non lo abbiamo scelto noi", ha spiegato Roberto Sessa, il produttore della serie, che ha anche precisato si tratti di una richiesta di Rai Pubblicità, "che ha fatto all’azienda perchè evidentemente questo titolo è un titolo importante", le parole. Una scelta non particolarmente apprezzata da Sessa: "Noi siamo consapevoli dell’importanza del prodotto per l’azienda e quindi, siccome gli editori sono loro e noi siamo i produttori, abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco. Non siamo felicissimi ma vedremo come andrà".

La riprogrammazione, come spiegato successivamente da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, dipenderebbe dalla volontà di non sovrapporre Mare Fuori a Sanremo:

Il Festival catalizza molta attenzione, Mare Fuori catalizza altra attenzione e sono due poli che si sarebbero ancora una volta sovrapposti. Quindi noi li abbiamo dilatati, spostati opportunamente. Questa cosa ha permesso a Sanremo di avere spazio libero sulla piattaforma e permetterà a Mare Fuori la stessa cosa. E’ molto semplice, è uno strumento distributivo tra lineare e non lineare, in questo caso soprattutto non lineare perchè su RaiPlay, che ci permette di avere più spazio, più ossigeno per entrambi i titoli.

Sull'ospitata a Sanremo

In conferenza stampa, Sessa ha parlato di Sanremo anche rispondendo alla domanda di Fanpage.it riguardo l'ospitata al Festival nella terza serata. Alla fiction è stato riservato un piccolo spazio nella kermesse, con Carlo Conti che ha raggiunto gli attori protagonisti fuori dall'Ariston durante la diretta. A tal proposito il produttore ha dichiarato: "L’abbiamo presentata per tre stagioni consecutive, e non siamo stati noi a chiederlo. È il Festival che ci ha invitato. Non potevamo avere lo stesso spazio degli anni passati. Sanremo è un'arena di milioni di spettatori, non andarci sarebbe stata una follia. Ci siamo andati con le regole che ci hanno dato, noi abbiamo ringraziato e siamo andati".