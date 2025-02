Mare Fuori 5, le date d’uscita: in anteprima su Rai Play e quando arriva su Rai2

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Gli appassionati di Mare Fuori potranno iniziare a fare un conto alla rovescia, la quinta stagione della serie sta per arrivare. Come è accaduto per le altre stagioni, la modalità sarà sempre la stessa, i primi episodi andranno in onda su RaiPlay e poi arriveranno in chiaro su Rai2. Tra le puntate caricate, però, non ci saranno gli ultimi due episodi, in attesa del gran finale.

Quando saranno disponibili gli episodi di Mare Fuori 5

Quest'anno, però, la serie non andrà in onda a febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo, ma a distanza di qualche settimana. Gli episodi in anteprima, infatti, arriveranno su RaiPlay il 12 marzo. Per quelli in chiaro, su Rai2, stando ai listini di programmazione della Rai, si dovrà aspettare il 19 marzo, quindi una settimana dopo. Sempre che non ci siano dei cambiamenti in vista di nuovi posizionamenti nei palinsesti tv, tra programmi, film e nuovi arrivi tra le serie, che quindi fanno pensare ad uno slittamento ulteriore, con una maggiore distanza tra la visione in esclusiva sulla piattaforma streaming e la messa in onda canonica.

Cosa succederà nella quinta stagione di Mare Fuori

La quinta stagione di Mare Fuori segna l'inizio di un cambio di passo per la serie, partendo dalla regia che non è più di Ivan Silvestrini, ma di Ludovico Di Martino. Nel frattempo, tra un capitolo e l'altro, vari sono i personaggi che sono andati via e che, quindi, hanno lasciato orfani i loro beniamini. Pare che, in questi nuovi episodi, ci sarà un centralità femminile, con la vendetta di Rosa Ricci per la morte di suo padre, dopo aver lasciato andar via Carmine Di Salvo e Futura. Ma anche un altro personaggio si prenderà la scena, ovvero Carmela, la giovane moglie di Eduardo, la cui sorte si scoprirà proprio all'inizio delle nuove puntate. Manca davvero poco, quindi, per scoprire l'evoluzione dei protagonisti, alcuni dei quali hanno lasciato aperti molti spunti narrativi.