video suggerito

Maria Esposito presenta il fidanzato sui social: “L’amore come nei film”, chi è Rocco De Angelis Maria Esposito si è fidanzata con Rocco De Angelis, bartender molto conosciuto sui social e in particolare su TikTok. Con un post su Instagram ha reso pubblica la sua nuova storia d’amore e le foto di coppia scattate con lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Esposito ha ritrovato l'amore. L'attrice diventata celebre per il ruolo di Rosa Ricci nella serie tv di successo Mare Fuori ha presentato il nuovo fidanzato su Instagram: con un post ricco di foto di coppia, ha reso pubblico il suo amore per Rocco De Angelis, bartender napoletano molto conosciuto sui social. "Può sembrare una storia come tante, ma sembra quell'amore dei film", le parole a corredo delle immagini scattate insieme. Lo scorso marzo parlò a Verissimo della sua situazione sentimentale: con Silvia Toffanin si dichiarò single e in cerca dell'amore vero. "Mi auguro di trovare un ragazzo che mi meriti", disse. E stando alla dedica per il nuovo fidanzato, pare abbia trovato ciò che desiderava.

Le foto di Maria Esposito e Rocco De Angelis

A corredo di numerose foto di coppia, Maria Esposito ha reso pubblico l'amore che prova per il suo nuovo fidanzato, Rocco De Angelis. "Può sembrare una storia come tante, può sembrare una storia materiale, può sembrare qualsiasi cosa in realtà. Ma ciò che è realmente lo sappiano noi e Dio! Per assurdo, sembra quell’amore dei film. Ma noi non siamo attori in questa realtà! TI AMO P SEMP", le parole dell'attrice di Mare Fuori, conosciuta per il famoso personaggio Rosa Ricci, su Instagram.

Chi è Rocco De Angelis, il nuovo fidanzato di Maria Esposito

Classe 1997, Rocco De Angelis è un bartender napoletano, proprietario di due locali e insegnante di mixologia, premiato in diverse competizioni e amatissimo sui social. Ha lanciato da poco il suo libro Il cocktail perfetto. L'arte di bere. Dalla A allo Spritz, una guida all'arte del bartender. Su Tiktok – il cui profilo è roccodeangelisrda – è seguito da oltre 1 milione di followers: condivide video mentre realizza cocktail. In uno pubblicato circa un mese fa, è presente anche Maria Esposito che si è divertita a creare un drink insieme a lui.

@roccodeangelisrda CI VEDIAMO DOMENICA DA CIACK BY @🔥 MARIA ESPOSITO 🔥 🍸🤝 I DRINK SARANNO FIRMATI RDA🍸 ♬ suono originale – RDA🍸