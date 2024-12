video suggerito

A Napoli si gira la serie tv su Enzo Tortora con Fabrizio Gifuni: set in piazza del Gesù Al via le riprese della serie Tv diretta dal regista Marco Bellocchio. Nel cast anche Alessandro preziosi e Lino Musella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Enzo Tortora, a sinistra, e Fabrizio Gifuni, a destra.

A Napoli si gira la serie Tv "Portobello", diretta dal maestro del cinema italiano Marco Bellocchio, che racconta la storia del popolare conduttore televisivo Enzo Tortora, detenuto ingiustamente in carcere dopo le accuse per camorra e traffico di stupefacenti di alcuni collaboratori di giustizia poi rivelatesi del tutto infondate. Uno degli errori giudiziari più famosi d'Italia. Nei panni di Tortora ci sarà l'attore Fabrizio Gifuni, già Nino Sarratore nell'ultima stagione de L'Amica Geniale, attore feticcio di Bellocchio che l'ha diretto anche in "Fai bei sogni", "Esterno notte" e "Rapito".

Le riprese a Napoli in piazza del Gesù

Le riprese sono iniziate a Roma lo scorso settembre. A Napoli partiranno a gennaio 2025. Già scelta una delle location che sarà piazza del Gesù, con lo sfondo della Chiesa di Santa Chiara. Si gira il 13 gennaio, salvo proroghe, di sera. Per l'occasione il Comune ha previsto un apposito piano traffico che coinvolgerà anche Calata Trinità Maggiore. Altre riprese sono previste in Sardegna e Lombardia.

Portobello, che è anche il titolo della famosa trasmissione tv che Tortora condusse per ben 7 stagioni, è una serie televisiva in 6 puntate. Si tratta della prima serie prodotta dalla Our Films, nuova società di produzione, insieme alla Kavac Film, in coproduzione con ARTE France e in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. Nel cast, assieme a Gifuni, altre grandissime star del cinema, come Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi.

Il piano viabilità del Comune per Portobello

Per consentire le riprese di Portobello, il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano traffico con l'istituzione, per il giorno 13 gennaio 2025, di un dispositivo temporaneo di circolazione in piazza del Gesù e strade limitrofe, per consentire il riprese relative alla serie TV “Portobello”.

Sospendere , il giorno 13/01/2025, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, in Piazza del Gesù, le aree di sosta a servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi).

, il giorno 13/01/2025, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, in Piazza del Gesù, le aree di sosta a servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi). B) Sospendere , il giorno 13/01/2025, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, in Calata Trinità Maggiore, lato sinistro in direzione via Monteoliveto, in prossimità del varco telematico di controllo degli accessi, le aree riservate alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), poste parallelamente al marciapiede.

, il giorno 13/01/2025, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, in Calata Trinità Maggiore, lato sinistro in direzione via Monteoliveto, in prossimità del varco telematico di controllo degli accessi, le aree riservate alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), poste parallelamente al marciapiede. C) Consentire, il giorno 13/01/2025, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, in Calata Trinità Maggiore, alle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) i cui stalli riservati sono stati sospesi come riportato alla precedente lettera A), la sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta a pagamento (strisce blu), sospesa al precedente punto B).