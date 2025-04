video suggerito

Vertice Med5 e quadrilaterale, Napoli blindata. Piazza Plebiscito chiusa, ecco il piano traffico Oggi e domani pesanti ripercussioni sulla mobilità in zona Chiaia e Santa Lucia a causa del vertice internazionale Med5.

A cura di Redazione Napoli

Oggi e domani Napoli blindata in occasione della riunione quadrilaterale dei Ministri dell’Interno di Italia, Tunisia, Algeria, Libia e della Riunione Med5 con altri Paesi del Mediterraneo. Il Comune di Napoli ha disposto una serie di misure straordinarie per la gestione della viabilità. Il primo, grosso, disagio, è la chiusura di piazza Plebiscito. Per transitare verso via Cesario Console occorre andare in un percorso che porta verso via Chiaia, piazza Carolina e i porticati del Plebiscito

I divieti per il vertice Med5 a Napoli

Divieti di sosta con rimozione forzata (dalle ore 07:00 del 10 aprile fino a cessate esigenze del 12 aprile):

Le limitazioni interessano le seguenti aree: via San Carlo, piazza Carolina, via Chiatamone, via Santa Lucia, piazza del Plebiscito, via Gennaro Serra, via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Chiaia (tratto tra piazza Carolina e piazza Trieste e Trento).

Divieti di transito veicolare (stessi orari):

Accesso vietato, salvo autorizzati e forze dell’ordine, in piazza del Plebiscito (area tra Prefettura e Palazzo Salerno), via Cesario Console, via Chiatamone, via Santa Lucia (tratto da via Partenope a via Alessandro Dumas Padre), via Nazario Sauro, via Partenope.

Limitazioni per taxi e trasporto pubblico non di linea:

Consentito il solo transito nelle aree interessate dai divieti. Vietata la sosta e la fermata.

Ulteriori misure per l’11 e 12 aprile:

11 aprile (ore 07:00–16:00): chiusura al traffico di via San Carlo (fino al Teatro San Carlo), piazza Trieste e Trento, via Chiaia, piazza Carolina.

11 aprile (dalle ore 16:00 fino a cessate esigenze): interdizione al traffico nelle aree comprese tra via Chiaia, piazza Trieste e Trento e via Nardones.

12 aprile (dalle ore 12:00 fino a cessate esigenze): sospensione delle aree taxi in via San Carlo, via Santa Lucia, piazza Carolina e via Dumas Padre.

Divieti per veicoli adibiti a carico/scarico merci:

Dal 10 al 12 aprile, divieto di circolazione dalle ore 04:00 alle 06:00 in via Partenope, via Chiatamone e via Santa Lucia.

Divieti di sosta sugli spalti del Maschio Angioino:

Attivi nei giorni 11 e 12 aprile.