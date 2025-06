video suggerito

Napoli, uomo cade dal terzo piano a via dei Tribunali e muore: arrivano 118 e carabinieri Tragedia in piazza San Gaetano a Napoli. Uomo precipita dal terzo piano e muore. Sul posto 118 e carabinieri. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia a piazza San Gaetano, nella zona di via dei Tribunali a Napoli, di fronte alla chiesa San Paolo maggiore, dove un uomo, attorno alle ore 17,30 di oggi, mercoledì 25 giugno, è caduto dal terzo piano di un palazzo, precipitando nella strada sottostante affollata di turisti. L'uomo sarebbe caduto prima su dei fili posti sulla ringhiera di un balcone, di quelli utilizzati per far asciugare il bucato, e poi a terra, ed è morto sul colpo.

Le indagini dei carabinieri sulla morte dell'uomo a piazza San Gaetano

Sul posto sono arrivati i soccorsi con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e i carabinieri. Il personale sanitario non ha potuto fare altro, però, che constatare il decesso dell'uomo. Mentre i militari dell'Arma hanno avviato le indagini del caso. Sono stati eseguiti i primi rilievi e sono state ascoltate alcune testimonianze.

Al momento sono varie le piste al vaglio degli investigatori, ma che necessitano di ulteriori accertamenti. Tra le ipotesi, inizialmente si era ventilata quella di un possibile malore. Ma è circolata anche l'ipotesi che possa essersi trattato di un incidente mentre forse lavorava sul terrazzo dal quale poi sarebbe precipitato. Infine, l'ipotesi che possa essersi trattato di un suicidio. Quest'ultima, al momento, sarebbe quella maggiormente accreditata. La salma, ad ogni modo, è stata rimossa attorno alle 18,15. Sul posto anche il magistrato di turno. Non è escluso che possano essere disposti ulteriori accertamenti ed acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona per avere maggiori elementi utili a chiarire l'accaduto.