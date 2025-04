video suggerito

Nuovi interventi di "Quartiere pulito 2025": in quali strade di Napoli non si potrà parcheggiare Torna per le vie di Napoli "Quartiere Pulito 2025", il programma di pulizia delle vie cittadine dal lunedì al venerdì fino al 20 maggio.

A cura di Vincenzo Cimmino

Immagine di repertorio

Torna a Napoli "Quartiere Pulito 2025", il programma di pulizia delle strade e delle piazze nel territorio delle municipalità cittadine. L'intervento, coordinato dall'assessorato alla Vivibilità e igiene urbana, si svolge in collaborazione con l'assessorato alla Polizia municipale e legalità e in sinergia con l'Azienda napoletana mobilità, la Polizia locale e le stesse municipalità coinvolte. Il lunedì saranno protagoniste le municipalità 1 e 6, il martedì la 2 e la 7, il mercoledì la 3 e la 8, il giovedì la 4 e la 9 e il venerdì la 5 e la 10.

Calendario di "Quartiere Pulito 2025"

Gli interventi di pulizia previsti per la prossima settimana, considerate le festività pasquali, si terranno solo nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 seguendo il calendario pubblicato sul sito internet del Comune di Napoli. Per consentire al meglio le attività, l'amministrazione ha invitato i cittadini a rispettare i divieti di sosta nelle strade interessate dalle ore 7 alle 12. Gli appuntamenti riprenderanno il 7 maggio per finire il successivo 20 maggio. Lunedì 14 le aree interessate saranno via Francesco Crispi, nella municipalità 1, e via Pazzigno con via Murelle nella municipalità 6.

Martedì 15 l'azione si sposterà in via U. Falcando, salita Porteria S. Raffaele e via G. Appulo nella municipalità 2 e in via del maestrale e via dell'Astrolabio nella municipalità 7. La pulizia riprenderà mercoledì 7 maggio in via San Vincenzo e via San Gennaro dei Poveri nella municipalità 3 e in via dell'Abbondanza, via P. Piovani e via M. Moscati nella municipalità 8. Le ultime attività sono previste per martedì 20 maggio nella municipalità 2 in via G. Ricciardi, via S. Spaventa, via F. Agresti e via G. Pica e nella municipalità 7 in via E. Lupo e via. G. Pascale.