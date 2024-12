Maria Esposito al cinema con Io sono Rosa Ricci, Giacomo Giorgio rivela se ci sarà nel prequel di Mare Fuori

video suggerito

È in arrivo nelle sale nel 2025 Io sono Rosa Ricci, il film prequel della serie di successo Mare Fuori con protagonista Maria Esposito, l'attrice napoletana che nella serie veste i panni di Rosa Ricci. Il film è stato presentato alla 47esima edizione della Giornate Professionali di Cinema a Sorrento e racconterà le origini del personaggio prima di intraprendere la vita criminale e di finire in carcere. In molti si chiedono chi parteciperà al prequel tra i famosi protagonisti della serie tv (giunta alla quinta stagione che andrà in onda il prossimo 19 febbraio su Rai2). A rompere il silenzio è Giacomo Giorgio che in Mare Fuori interpreta il fratello di Rosa, Ciro Ricci. L'attore con una IG story ha precisato che non farà parte del cast.

Le parole di Giacomo Giorgio su Io sono Rosa Ricci

"Ciao a tutti. Purtroppo ho già visto parecchi articoli e messaggi e quindi sono costretto ad intervenire. Solo per dirvi che io non farò parte del prequel di Mare Fuori, Io sono Rosa Ricci. Vi bacio tutti e a prestissimo". Con queste parole Giacomo Giorgio ha precisato che non farà parte del cast del prequel che vede la figura di Rosa Ricci al centro della storia. L'attore che nella serie tv interpreta il fratello della giovane detenuta, quindi, non reciterà accanto a Maria Esposito.

Giacomo Giorgio e la vicenda del finale alternativo in Mare Fuori 4

Recentemente Giacomo Giorgio era intervenuto su un'altra questione riguardante la serie tv di successo. Ha fatto chiarezza sulla famosa scena finale della terza stagione di Mare Fuori rivelando che il finale alternativo "c'era eccome". Tra gli spoiler della terza stagione, due anni fa, era stata diffusa una foto che vedeva Ciro Ricci con una pistola in mano, la stessa con cui avrebbe dovuto sparare il padre, interpretato da Raiz. Le cose, però, nella quarta stagione, sono andate diversamente rispetto a quanto era trapelato mesi prima. E così Giacomo Giorgio lo scorso novembre ha raccontato che la "scena c'era eccome, è andata così": "Ma noi, io e voi, ci saremo sempre. Qui e in tante altre storie". L'attore, però, non ha specificato il motivo per il quale la scena è stata cambiata.