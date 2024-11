Rosa Ricci laureata nel presunto spoiler di Mare Fuori 5, con lei un ragazzo che non è Carmine Di Salvo

video suggerito

La nuova stagione di Mare Fuori 5 andrà in onda da mercoledì 19 febbraio 2025 su Rai2. Come dichiarato da Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, le riprese sono finite lo scorso 12 ottobre, ma su Tik Tok circola un filmato che mostra un presunto spoiler che riguarda proprio la protagonista della fiction. Il video è stato girato all'Università Parthenope di Napoli ed è stato postato in rete da una studentessa che si trovava lì per caso. Le immagini mostrano il momento della laurea di Rosa e i festeggiamenti insieme a un ragazzo che non è Carmine Di Salvo (fino alla quarta stagione interpretato da Massimiliano Caiazzo). Nel caso in cui il video si riferisse effettivamente a una scena della nuova stagione, si tratterebbe di un flash-forward, ossia un'anticipazione di fatti che avverranno in futuro, visto che nella serie la ragazza ha solo 17 anni.

Il video del presunto spoiler è stato postato su Tik Tok da una studentessa della Parthenope, l'ateneo in cui è stata girata la scena. La ragazza lo ha pubblicato in chiave ironica, scrivendo come didascalia: "Sorridendo perché la vita non è finita quando Rosa Ricci si è laureata prima di me". Nei commenti, ha poi spiegato il motivo della sua presenza sulla scena: "Stavano girando in un'università aperta al pubblico e a noi che eravamo lì non hanno fatto firmare nulla". Nel filmato, Rosa Ricci appare vestita con un tailleur color verde petrolio e si è appena laureata, come suggerisce il fatto che indossi una corona d'alloro. Accanto a lei un ragazzo che non è Carmine Di Salvo, che si tratti del nuovo fidanzato della sorella di Ciro?

Le anticipazioni di Mare Fuori 5

Tra le prime anticipazioni di Mare Fuori 5 c'è l'assenza del personaggio di Edoardo Conte, che nella quarta stagione viene colpito con una pala mentre si trova in un cimitero. A confermare l'assenza del suo personaggio è stato l'attore che lo interpreta, Matteo Paolillo, che in un'intervista rilasciata a Vanity Fair ha detto: "Era giusto che un personaggio del genere non la facesse franca, altrimenti si rischiava di farsi travolgere dal fascino del male. Invece abbiamo chiuso un cerchio. Che cosa mi mancherà? Quel set. Ho vissuto qualcosa di raro. Guardo a quella esperienza come se fosse la mia infanzia attoriale". Se Paolillo dice addio alla serie, così non è, almeno per il momento, per l'attrice Maria Esposito. Secondo quanto riporta Repubblica, Rosa Ricci avrà sete di vendetta dopo quanto accaduto al suo amico e sarà molto provata dopo avere abbandonato all'altare Carmine Di Salvo. Non mancheranno le new entry. Arriveranno all'Ipm di Napoli altri giovani con storie difficili. Alcuni criminali provenienti dal Nord cercheranno di imporre il loro controllo su Napoli.

Il finale alternativo di Mare Fuori secondo Giacomo Giorgio

Fin dalla prima stagione di Mare Fuori, il clamore attorno alla serie è stato alimentato dalla circolazione di immagini su presunte scene spoiler degli episodi non ancora andati in onda, che periodicamente hanno tenuto vivo l'interesse degli spettatori. Giacomo Giorgio, ad esempio, che interpretava Ciro Ricci, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram foto che mostrano il dietro le quinte della scena in cui il suo personaggio stringe in mano la pistola con cui avrebbe dovuto sparare a suo padre, Don Salvatore, nel finale della terza stagione. "La scenac'era eccome… è andata così. Ma noi, io e voi, ci saremo sempre. Qui e in tante altre storie", il commento agli scatti da parte dell'attore.

Dopo la pubblicazione, queste immagini avevano iniziato a circolare sui social, lasciando intendere che il personaggio di Ciro Ricci potesse non essere morto davvero alla fine della prima stagione, ma fosse sopravvissuto. Nel nuovo ipotetico scenario, sarebbe stato proprio lui a sparare al padre, quando alla fine della terza stagione la sorella Rosa e Carmine si ritrovano fuori dal carcere e lei si trova costretta a scegliere se salvare il ragazzo di cui è innamorata o suo padre.