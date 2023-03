Giacomo Giorgio sul finale alternativo di Mare Fuori 3: “La foto non l’ho messa io” Giacomo Giorgio si esprime sul finale alternativo di Mare Fuori di cui si parla da qualche settimana, a seguito della pubblicazione di una foto per alcuni sospetta. Nessuna conferma, se non il fatto che lo scatto in questione non è stato condiviso da lui.

A cura di Ilaria Costabile

Il fenomeno di Mare Fuori, ormai, è diventato inarrestabile. La serie, dopo l'exploit di questa estate su Netflix con le prime due stagioni, è diventata tra i prodotti più visti sulla piattaforma streaming, anche fuori dai confini nazionali, tanto che la terza stagione è stata caricata interamente prima in streaming, stavolta sulla piattaforma RaiPlay, per poi andare in chiaro a partire dall'11 febbraio. Da settimane, ormai, con la pubblicazione di una foto sui social in cui Giacomo Giorgio, l'interprete di Ciro Ricci, sembrava trovarsi nello stesso luogo in cui si è svolto il finale della stagione, si è ipotizzato che potesse esserci un finale alternativo della serie, ma a Fanpage.it l'attore ha rivelato tutt'altro.

Le parole di Giacomo Giorgio a Fanpage.it

Giacomo Giorgio è stato piuttosto chiaro a riguardo, parlando di "aspettative del pubblico", senza dare conferma del fatto che esistesse un esito diverso da quello che gli appassionati hanno visto su RaiPlay e che il pubblico della tv canonica potrebbe vedere su Rai2. L'interprete di Ciro Ricci, che pur essendo morto nella prima stagione, è una presenza costante all'interno della serie, ha dichiarato sulla questione di un suo possibile ritorno in scena e quindi di un'aggiunta alla scena conclusiva della terza stagione:

La foto a cui ti riferisci non l'ho messa io, è uscita dal cilindro forse per errore, forse no, non l'ho ricondivisa. Poi sulle aspettative del pubblico non vedo, non sento, non parlo.

La ricostruzione sul finale alternativo

In relazione, poi, all'immagine che è stata pubblicata e ha fatto in poche ore il giro dei social tra le varie fandom della serie, non è stata confermata la provenienza nemmeno da fonti vicine alla Rai che, infatti, contattate da Fanpage.it, parlano di minuti e minuti di girato che avanzano in tutte le produzioni televisive, per cui il frame di cui si parla dovrebbe essere contestualizzato e, ad ogni modo, non è previsto alcun finale alternativo.

Che sia stato un modo per alimentare l'hype nei confronti della messa in chiaro della serie, non è un'opzione che lo stesso Giorgio smentisce: "Non rispondo per gli altri, chiaramente ognuno lo fa per un motivo, ci sarà qualcuno che lo farà per l'hype. Per quanto mi riguarda, utilizzo il mio profilo Instagram per condividere cose che mi piacciono, dei pensieri onesti ed emotivi, non cerco mai di spingermi oltre".