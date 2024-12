Raoul Bova si prepara per le riprese di Buongiorno mamma 3, la foto mentre studia il copione

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'ultimo post Instagram di Raoul Bova ha raggiunto migliaia di cuori e commenti in pochi minuti. Il famoso attore, con una foto, ha fatto sapere che tornerà presto in tv: Buongiorno mamma 3 si farà e vedrà ancora lui protagonista nei panni di Guido Borghi. Dopo le parole di Elena Bucaccio, sceneggiatrice della famosa fiction di Canale5, riguardo la possibilità di tornare in onda con nuovi episodi, arriva la conferma dal protagonista. Beatrice Arnera a Fanpage.it aveva anticipato che presto sarebbe tornata sul set nei panni di Agata Scalzi. Le riprese dovrebbero iniziare ad inizio 2025, a sapere la pagina Facebook FictioneSerieTv.

Il post di Raoul Bova con il copione di Buongiorno mamma 3

"Buongiorno a tutte le mamme" ha scritto Raoul Bova come didascalia del post pubblicato poche ore fa. A corredo del testo, una foto del copione della fiction che lo vede protagonista, pronta a tornare in tv con la terza stagione. Parliamo di Buongiorno Mamma 3: l'attore che interpreta Guido Borghi ha condiviso le immagini che lo vedono a lavoro, davanti al copione, in una casa in montagna.

Immediata la reazione dei fan della serie e tra questi c'è anche Laura Pausini. La famosa cantante ha commentato così il post: "Siii" con l'emoticon di un cuore. Anche Beatrice Arnera, che recita nei panni di Agata Scalzi nella serie, ha lasciato il segno con l'emoticon di un cuore.

La serie annunciata alla presentazione dei Palinsesti, dubbi su Mariachiara Giannetta

Il terzo capitolo della fiction era già stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2024/2025. Non ci sono dubbi sulla presenza di Raoul Bova nei nuovi episodi di Buongiorno mamma 3 e stesso discorso vale per Beatrice Arnera che a Fanpage.it lo scorso novembre ha confermato il suo ritorno sul set nei panni di Agata Scalzi. Nessuna conferma circola per il momento su Mariachiara Giannetta. La sceneggiatrice Elena Bucaccio a Fanpage.it, prima che la terza stagione fosse confermata, spiegò: "Giannetta e Bova sono attori molto impegnati, bisognerebbe trovare una quadra".