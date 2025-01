video suggerito

Mina Settembre 3, la serie con Serena Rossi: la trama, il cast e quante puntate sono La terza stagione di Mina Settembre con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Marisa Laurito torna su Rai 1 da domenica 12 gennaio. La fiction, dodici puntate in totale, si apre con i preparativi del matrimonio tra Mina e Domenico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

La terza stagione di Mina Settembre debutta domenica 12 gennaio su Rai 1 e in streaming su Rai Play. La fiction, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni che vede Serena Rossi come protagonista, si apre con il matrimonio dell'assistente sociale con Domenico e con l'affido di Viola. Il cast dirà addio all'ex marito e alla madre di Mina, accogliendo due nuovi personaggi. Le puntate della terza stagione, girata a Napoli, sono 12 in totale.

Le anticipazioni della prima puntata di Mina Settembre 3 del 12 gennaio

Nella prima puntata della terza stagione di Mina Settembre, la protagonista dovrà gestire i profondi cambiamenti della sua vita. Dopo aver perso la madre Olga, l'assistente sociale si dedicherà all'organizzazione del matrimonio con Domenico, cercando di fissare la data il prima possibile per velocizzare le pratiche di adozione di Viola. Il secondo episodio, vedrà l'arrivo di Fiore, new entry della serie che darà una mano alla protagonista nel suo lavoro.

Il cast completo e chi non ci sarà

Nel cast della terza stagione di Mina Settembre presenti tutti gli interpreti principali, fatta eccezione per Marina Confalone (interprete di Olga, madre della protagonista) e Giorgio Pasotti (ex marito di Mina). Al cast si aggiungono due nuovi volti: Chiara Russo nei panni della giovane assistente sociale Fiore ed Erasmo Genzini interprete di Jonathan. L'elenco di tutti i personaggi della serie:

Serena Rossi è Mina Settembre

è Mina Settembre Giuseppe Zeno è Domenico

è Domenico Marisa Laurito è zia Rosa

è zia Rosa Christiana Filangeri è Irene

è Irene Valentina D’Agostino è Titti

è Titti Rosalia Porcaro è Rosaria

è Rosaria Chiara Russo è Fiore

è Fiore Nando Paone è Rudy

è Rudy Yari Gugliucci è Luigi Abbamondi

è Luigi Abbamondi Ludovica Nasti è Viola

è Viola Francesco Di Napoli è Gianluca

è Gianluca Erasmo Genzini è Jonathan Ammaturo

è Jonathan Ammaturo Raffaele Russo è Kevin Ammaturo

è Kevin Ammaturo Michele Rosiello è Giordano

è Giordano Leandro Ianniello è Eddy

è Eddy Lorenzo Lancellotti è Andrea

è Andrea Annamaria De Matteo è Simona

è Simona Fabrizio Nevola è Nicola, marito di Simona

è Nicola, marito di Simona Daria D'Antonio è la madre di Jonathan e Kevin

è la madre di Jonathan e Kevin Luca Ward è Arnaldo

è Arnaldo Ianua Coeli Linhart è Benedetta

è Benedetta Simona Barbarulo è Nora Castaldo

è Nora Castaldo Antonio Friello è il signor Castaldo

è il signor Castaldo Barbara Foria è la signora Castaldo

è la signora Castaldo Franca Abategiovanni è Giordana Borrelli

è Giordana Borrelli Antonio Perne è Natale De Maria

è Natale De Maria Irma Ciaramella è la moglie di Natale

è la moglie di Natale Antonio Fortunato è Luciano De Maria

è Luciano De Maria Adriano Pantaleo è l’assistente sociale Franco

è l’assistente sociale Franco Antonella Monetti è Carmela Caruso

è Carmela Caruso Cristian De Vergori è Mattia Landoldi

è Mattia Landoldi Cloris Brosca è Rachele, la nonna di Mattia

è Rachele, la nonna di Mattia Corrado Taranto è Armando Landolfi, nonno di Mattia

è Armando Landolfi, nonno di Mattia Margherita Romeo è Gabriella Panebianco, madre di Mattia

è Gabriella Panebianco, madre di Mattia Balkissa Maiga è Jeanette Danoh

è Jeanette Danoh Emmanuel Dabone è Guy Danog

è Guy Danog Carlo Geltrude è Ciro Ippolito

è Ciro Ippolito Antonella Stefanucci è Assuntina Barricelli, madre di Massimo

è Assuntina Barricelli, madre di Massimo Alessio Sica è Massimo Barricelli

è Massimo Barricelli Ivan Castiglione è Mario Bertani

è Mario Bertani Tiziana De Giacomo è Vera, moglie di Mario

è Vera, moglie di Mario Giovanni Limite è Pietro Rubicone

è Pietro Rubicone Elisabetta De Palo è Angelina Amato

è Angelina Amato Fabio La Fata è Antonio Miranda

è Antonio Miranda Elena Funari è Anna Gambardella

è Anna Gambardella Katheryna Mykhailova è Desirè

La trama della terza stagione di Mina Settembre

La terza stagione di Mina Settembre si apre con il matrimonio tra la protagonista e Domenico, che scelgono di iniziare una famiglia adottando Viola. L'assistente sociale, però, dovrà misurarsi con nuove sfide lavorative e con l'arrivo di una nuova risorsa: la giovane Fiore. La trama, come sempre, sarà ricca colpi di scena.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Gli episodi della nuova stagione di Mina Settembre, in onda su Rai1 due per volta per sei serate, sono in totale 12. Il finale di stagione è previsto per domenica 16 febbraio. È possibile seguire la fiction anche in streaming su Rai Play.

Dove è stata girata Mina Settembre 3

Le riprese della terza stagione di Mina Settembre, effettuate tra l'inverno e la primavera scorsa, hanno avuto luogo a Napoli. La fiction è stata girata soprattutto sul lungomare e nel centro storico.