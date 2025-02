video suggerito

Mina Settembre 3, anticipazioni sesta e ultima puntata del 16 febbraio: il matrimonio e l’annuncio di Viola Le anticipazioni della sesta puntata e ultima puntata di Mina Settembre 3, in onda domenica 16 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. La trama della fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mina Settembre 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Mina Settembre 3, in onda domenica 16 febbraio in prima serata su Rai1. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la serie ha come protagonista Serena Rossi, assistente sociale alla continua ricerca di soluzioni ai problemi. Stando alle anticipazioni, finalmente si celebrerà il matrimonio di Gelsomina e Domenico ma sarà sconvolto da una rivelazione inaspettata di Viola. Attenzione spoiler.

Mina Settembre 3, anticipazioni sesta puntata del 16 febbraio

Le anticipazioni delle ultime due puntate di Mina Settembre 3, in onda domenica 16 febbraio, dal titolo "La Scemità degli uomini" e "La profezia del Ciuccio". Di ritorno da una serata, Mina e Irene si imbattono in una scena inaspettata che le turberà parecchio: Eddy, amico del cuore ed ex ragazzo di Viola, è completamente ubriaco alla fermata dell'autobus. Vedendolo in quello stato, le due donne corrono subito in aiuto per cercare di capire cosa sia successo. Schiacciato da responsabilità troppo grandi per la sua età, il ragazzo si è rifugiato nell'alcol, usandolo come via di fuga dai problemi. Per Mina è impossibile rimanere indifferente davanti a quanto visto e farà di tutto per aiutare a farlo uscire dal tunnel della dipendenza.

Il matrimonio e l'annuncio di Viola: le anticipazioni del finale di stagione

Nel frattempo fervono i preparativi per il matrimonio di Domenico e Gelsomina, organizzato nei minimi dettagli da Zia Rosa. Tuttavia, un imprevisto si presenta all'ultimo minuto e rende il tutto ancora più complicato. Viola intanto riconosce in una ragazza la sua più cara amica nel periodo passato in Casa-Famiglia. Va a cercarla a casa, scopre che è sfruttata dal fidanzato e la convince a scappare con lei, rifugiandosi da Mina. Il giorno del matrimonio è finalmente: prima dell'inizio della cerimonia, però, Viola fa un annuncio inaspettato.