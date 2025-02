Mina Settembre 4 si farà? Cestaro: “Le idee per la trama non mancherebbero. Il futuro della serie non dipende dai romanzi”

video suggerito

Mina Settembre 4 si farà? La quarta stagione della serie con Serena Rossi e Giuseppe Zeno non è ancora stata confermata. La decisione sarà presa una volta andata in onda anche l'ultima puntata. Lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro ha dichiarato a Fanpage.it che le idee per la trama non mancano di certo e ha smentito l'indiscrezione secondo la quale la fiction di Rai1 sarebbe già stata cancellata perché sono finiti i romanzi di Maurizio De Giovanni: "Non è quella la discriminante"

A cura di Daniela Seclì

Mina Settembre 4 si farà? Lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro fa chiarezza sulla quarta stagione con Serena Rossi e Giuseppe Zeno

Mina Settembre 4 si farà? Sulla quarta stagione della serie tv con Serena Rossi e Giuseppe Zeno in onda su Rai1 circolano alcune inesattezze. Fanpage.it ne ha parlato con Fabrizio Cestaro, che in un'intervista ha fatto chiarezza sulla situazione attuale. Lo sceneggiatore ha scritto la serie con Fabrizia Midulla, Costanza Durante e Paolo Piccirillo. Non mancano di certo le idee per creare la trama di eventuali nuove puntate. Gli sceneggiatori sarebbero felici di continuare a raccontare la coraggiosa assistente sociale amatissima dagli spettatori, come gli ottimi dati di ascolto dimostrano. Al momento, tuttavia, nulla è stato deciso. Cestaro ha smentito, inoltre, l'indiscrezione secondo la quale la fiction sarebbe già stata cancellata perché sono finiti i romanzi di Maurizio De Giovanni dedicati a Mina Settembre. Tutte le opzioni sono ancora possibili. In conferenza stampa, Serena Rossi ha dichiarato: "Ogni volta che vedo il mio nome vicino a questa serie penso alla mia famiglia, da dove sono arrivata". Quindi il legame tra l'attrice e il personaggio di Mina Settembre sembra essere solido, nonostante a TvTalk abbia anche precisato: "Ripetere le stesse cose dopo un po' mi stanca. Vediamo, non lo so". Non resta che attendere la decisione della Rai, della produzione e degli attori coinvolti. Intanto, domenica 16 febbraio, andrà in onda il finale della terza stagione. Quanto all'ultima puntata, lo sceneggiatore ha dichiarato:

Quando ho visto l'ultima puntata mi sono commosso. Stiamo parlando di Mina Settembre, posso anticipare che il finale non sarà triste. Però sarà sicuramente molto emotivo. Varrà la pena vederlo.

Mina Settembre 4 si farà? Cosa sappiamo sulla quarta stagione della serie con Serena Rossi

Mina Settembre 4, non ancora confermato se Serena Rossi tornerà a interpretare l'assistente sociale

Mina Settembre 4 si farà?

Al momento la questione non è stata affrontata con noi sceneggiatori. Non abbiamo iniziato a scrivere la quarta stagione, anche perché la fiction sta ancora andando in onda e non succede mai che ti facciano partire prima. Non se ne parla quasi mai mentre le puntate sono ancora in onda, quindi non c'è nulla di anomalo. Dovremmo riparlarne più avanti.

C'è chi afferma che la quarta stagione non si farà perché ormai sono finiti i romanzi di Maurizio De Giovanni dedicati a Mina Settembre. Ma nella trama voi vi siete quasi subito discostati dai libri.

I libri di De Giovanni sono finiti dopo due episodi. Ci siamo ispirati ai primi romanzi, poi ci siamo completamente allontanati. Dalla seconda stagione non abbiamo più attinto ai racconti dello scrittore. Non è quella la discriminante, assolutamente. La serie e i romanzi è come se fossero gemelli separati alla nascita.

Tra le indiscrezioni circolate anche quella di un possibile passaggio di testimone tra Serena Rossi e Chiara Russo, l'attrice che interpreta Fiore. Se esiste Don Matteo senza Don Matteo, può esistere anche Mina Settembre senza Mina Settembre?

Per quanto mi riguarda – e questa è una questione puramente soggettiva – Mina Settembre è Mina Settembre. È difficile concepire la serie senza Serena Rossi, mi sembra un po' azzardato, ma è una questione puramente personale.

Quando ritiene che possa sciogliersi il nodo sulla quarta stagione?

Sicuramente non durante la messa in onda. Questo è poco ma sicuro. Spero se ne parli a breve, perché poi bisognerà pianificare. Sono tutte discussioni che di solito si fanno a bocce ferme. Una volta finita la serie, si prendono le decisioni.

La quarta stagione di Mina Settembre: "Se confermata non andrebbe in onda nel 2026"

Mina Settembre 4, in caso di conferma la quarta stagione andrà in onda dal 2027

È improbabile che una ipotetica quarta stagione di Mina Settembre vada in onda già nel 2026?

Le fiction che andranno in onda nel 2026 sono già abbondantemente in scrittura. Una serie così lunga ha bisogno di almeno sei mesi di riprese. C'è un lavoro enorme dietro. Quando va tutto liscio, tra l'inizio della scrittura e la messa in onda, non passa mai meno di un anno, un anno e mezzo. Quindi, se confermata, è impossibile che vada in onda il prossimo anno.

Serena Rossi sembra comunque molto legata al personaggio di Mina Settembre.

Di questo ne sono certo perché ne abbiamo parlato tante volte, però poi ci sono tutta una serie di valutazioni che sicuramente l'attrice non fa con me (ride, ndr) e di cui non sono a conoscenza perché non mi competono. Però sì, Serena è affezionata a Mina Settembre.

In qualità di sceneggiatore, lei è un po' il padre di questi personaggi. Le dispiacerebbe dire addio alla serie?

Ho curato diverse fiction e avevo una sola regola: non andare mai oltre la seconda stagione. Mina Settembre è l'unica serie di cui ho fatto la terza stagione. Perché parla di una Napoli che mi appartiene. In ogni stagione, io e Fabrizia Midulla mettiamo quelle piccole cose che raccontano la nostra Napoli più che quella classica. Quindi in Mina c'è un pezzettino di cuore. Ci siamo detti che se si farà la quarta stagione e ce lo chiederanno, ci farebbe piacere continuare. Aspettiamo e vediamo cosa succede.

Se domani dovessero dirle che può iniziare la scrittura della quarta stagione, avrebbe già qualche idea sulla trama delle nuove puntate?

Sì, ho già le mie idee, ma mi dovrei confrontare con Fabrizia Midulla. Prendiamo insieme tutte le decisioni. Sia io che lei abbiamo in mente le possibili evoluzioni della storia però è un lavoro che coinvolge tante persone che devono essere d'accordo. Sembrerà assurdo ma le mie idee potrebbero fermarsi perché magari non piacciono. Quindi ho imparato a non investire troppo tempo sulla prima idea che mi viene in mente, devi trovare quella giusta per tutti. Meglio partire con la mente aperta.

Il successo di Mina Settembre 3 con Serena Rossi e Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno e Serena Rossi sono Domenico Gambardella e Mina Settembre

La terza stagione di Mina Settembre ha ottenuto ottimi ascolti. Non era un risultato scontato.

No, non lo era, è stata una serie molto difficile da scrivere. Abbiamo faticato tanto, la terza stagione non è mai semplice. Ma sia io che la coautrice Fabrizia Midulla siamo molto soddisfatti. Abbiamo fatto anche delle scelte impopolari, alle volte costretti, altre per necessità o scelta narrativa. Ma alla fine sembra che le cose siano andate bene e questo è positivo.

Hanno avuto un ottimo riscontro anche i nuovi personaggi: Fiore interpretata da Chiara Russo e Jonathan, interpretato da Erasmo Genzini.

Abbiamo dato nuova linfa alla trama con personaggi nuovi e storie che non coinvolgessero solo Mina. Arrivati a questo punto della storia, era necessario. Abbiamo scelto di dare a Mina una relazione solida con una vicenda più legata alla maternità con Viola. Ci sembrava obiettivamente un po' vecchio continuare a tenere la protagonista al centro di vicende sentimentali che prevedevano l'indecisione con Claudio (Giorgio Pasotti, ndr). Quindi avevamo bisogno di creare un'altra linea sentimentale, il personaggio di Fiore è nato anche per quello.

Tra la prima e la seconda stagione di Mina Settembre è trascorso solo un anno. Tra la seconda e la terza stagione ben tre anni. Ci sono stati impedimenti particolari.

Il passaggio tra la seconda e la terza stagione è stato più tribolato per tante ragioni, ma nulla di clamoroso. Semplicemente bisognava trovare il modo giusto, le persone giuste, i personaggi giusti. Insomma, è stato un po' più complicato del solito. È anche una questione di palinsesto. A un certo punto, il progetto era pronto ma il palinsesto era già pieno e si è deciso strategicamente di mandare la serie in onda a gennaio.

Il pubblico vi ha aspettato. È stato un riscontro in più.

Ciò di cui tutti avevamo un po' paura è che fosse passato troppo tempo. Abbiamo corso il rischio, però è andata bene.