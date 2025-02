video suggerito

Mina Settembre 3, anticipazioni quinta puntata del 9 febbraio: una difficile decisione in consultorio Le anticipazioni della quinta puntata di Mina Settembre 3, in onda domenica 9 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. La trama della fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mina Settembre 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della quinta puntata di Mina Settembre 3, la serie televisiva in onda domenica 9 febbraio 2025 in prima serata, dalle 21.30, su Rai 1. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, vede come protagonista Serena Rossi. Le anticipazioni rivelano che il clima tra Mina e Domenico diventerà sempre più teso, mentre Fiore sembrerà decisa a concedere una seconda chance al suo ex, Andrea. Attenzione spoiler.

Mina Settembre 3, anticipazioni quinta puntata del 9 febbraio

Nella puntata di domenica 9 febbraio 2025 di Mina Settembre 3, stando alle anticipazioni dei due episodi "Sliding doors" e "Ritorni e partenze" fornite da RaiPlay, Fiore sembrerà decisa a voler concedere una seconda chance al suo ex Andrea, tanto da accettare anche la sua proposta lavorativa. I due si ritroveranno a lavorare insieme per una ricerca universitaria: Jonathan, però, dovrà fare i conti con la scelta dell'assistente sociale. Il clima in casa tra Mina e Domenico diventerò sempre più teso e nemmeno la saggezza e la simpatia di Zia Ros riuscirà a riportare la serenità. Mina non sarà in grado di perdonarlo per averle nascosto la verità su Viola che, intanto, porterà avanti la sua battaglia per cercare di scoprire tutta la verità sulla mamma biologica.

Una difficile decisione al consultorio: le anticipazioni

Stando alle anticipazioni su RaiPlay, nella quinta puntata di Mina Settembre 3, al consultorio arriverà, poi, una giovane donna incinta che poco dopo il parto prenderà una difficile decisione: ovvero quella di dare il suo bambino in adozione. Mentre Fiore si godrà una colazione insieme ad Andrea, qualcosa di inaspettato attira la sua attenzione. Una signora, visibilmente confusa, si aggirerà per il locale ripetendo di aver perso il marito. Fiore, non sapendo bene come gestire la situazione, deciderà di portarla al consultorio per chiedere aiuto a Mina.