video suggerito

Maria Esposito pronta per le riprese di Io sono Rosa Ricci, il commento dopo aver letto la sceneggiatura Maria Esposito è pronta per tornare su un set, quello del film che la vede protagonista, Io sono Rosa Ricci. Con due story pubblicate su Instagram ha raccontato di aver letto la sceneggiatura del prequel di Mare FuorI: “Mi viene già da dirvi che vi aspetto al cinema”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Esposito con due Instagram story ha reso ufficiale l'imminente inizio delle riprese di Io sono Rosa Ricci. Uscirà nelle sale, con ogni probabilità, entro la fine dell'anno il prequel di Mare Fuori che racconterà la storia della protagonista, Rosa Ricci: la sceneggiatura è pronta e l'ha mostrata l'attrice napoletana nelle ultime ore. "Vi aspetto al cinema", il commento.

Le foto di Maria Esposito con la sceneggiatura di Io sono Rosa Ricci

La sceneggiatura di Io sono Rosa Ricci è pronta e Maria Esposito l'ha già letta. Con due Instagram story l'attrice ha mostrato la copertina del testo della trama del prequel di Mare Fuori che la vedrà protagonista: "Ho finito di leggere la sceneggiatura del film Io sono Rosa Ricci, e mi viene già da dirvi che vi aspetto al cinema" ha scritto.

Non è chiaro ancora quando partiranno le riprese del film che arriverà nelle sale, con ogni probabilità, entro la fine dell'anno come dichiarato dal produttore Roberto Sessa alla conferenza stampa della quinta stagione di Mare Fuori. Scritto da Maurizio Careddu, sceneggiatore anche dalla serie tv, e da Luca Infascelli, vede alla regia Lyda Patitucci. Il primo ciak di Io sono Rosa Ricci dovrebbe essere annunciato a breve. Ci sarà Raiz nella serie, ma non Giacomo Giorgio.

Leggi anche Giovanna Sannino di Mare Fuori sposa Gaetano Migliaccio: il video della proposta nel giorno del suo compleanno

Di cosa parlerà Io sono Rosa Ricci e il cast

Il film Io sono Rosa Ricci si concentra sulla storia della protagonista di Mare Fuori, Rosa Ricci, in particolare sulla sua vita prima di entrare nell'ipm di Napoli. Sarà presente nel prequel della serie tv di successo Raiz, che interpreta il papà di Rosa. Assente, invece, Giacomo Giorgio, come confermato da lui stesso. "Ciao a tutti. Purtroppo ho già visto parecchi articoli e messaggi e quindi sono costretto ad intervenire. Solo per dirvi che io non farò parte del prequel di Mare Fuori, Io sono Rosa Ricci. Vi bacio tutti e a prestissimo" ha scritto l'attore sui social, lo scorso dicembre, per precisare che non tornerà a recitare accanto alla sua collega, sua sorella nella serie tv.