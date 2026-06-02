Elena Santarelli festeggia l’anniversario di matrimonio, poi la frecciatina a Chiara Ferragni dopo i trascorsi

Nel giorno del suo 12esimo anniversario di matrimonio con Bernardo Corradi, Elena Santarelli ha lanciato anche una frecciatina a Chiara Ferragni, mostrandosi interessata a sentire la prima intervista di Fabio Maria Damato dopo il caso Pandoro e dopo aver interrotto la collaborazione con l’imprenditrice.

Elena Santarelli ha festeggiato 12 anni di matrimonio con il marito Bernardo Corradi. Un'occasione speciale che la showgirl, che ha scelto di celebrare all'insegna del romanticismo, ma durante la quale non è mancata anche una presunta frecciatina a Chiara Ferragni.

Come ha mostrato su Instagram, Santarelli ha trascorso la giornata con il marito prima con una cena romantica all'insegna di sushi e poi con una colazione in un hotel a Roma, dove la coppia ha mangiato dessert di ‘frutta realistica'.

Nel giorno dei festeggiamenti per il suo anniversario, Elena Santarelli ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni. Proprio il 2 giugno, è uscito il podcast BurnOut di Selvaggia Lucarelli, che ha intervistato per la prima volta Fabio Maria Damato, ex braccio destro dell'imprenditrice, dopo il Pandoro Gate e dopo l'addio all'azienda. Tra le sue storie Instagram, la showgirl ha fatto sapere di star recuperando la puntata e di essere quindi sintonizzata sulle ultime vicende che riguardano Ferragni e tutto ciò che ha fatto parte della sua realtà. "Aspettando le frecce e ascoltando BurnOut", ha scritto sul suo profilo.

I ‘precedenti' tra Ferragni e Santarelli risalgono alla recente intervista di quest'ultima a Belve, nella puntata andata in onda lo scorso 28 aprile. Nel programma condotto da Francesca Fagnani, la showgirl non aveva risparmiato critiche nei confronti dell'imprenditrice sul caso Pandoro Gate, per il quale è stata assolta dopo l'indagine per truffa aggravata. "Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C'è tanta gente che operava con opacità. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca", aveva infatti detto, dopo aver vissuto da vicino la malattia del figlio Giacomo, a cui era stato diagnosticato un tumore.