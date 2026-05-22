Chiara Ferragni e il primo video con il fidanzato Jose Hernandez: “Buon compleanno bellissimo colombiano”

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez è sempre più solida. L’imprenditrice pubblica il primo video insieme al suo nuovo fidanzato.

Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Jose Hernandez

Continua la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez. L'imprenditrice ha ufficializzato la relazione pubblicando sui suoi profili social contenuti che la ritraggono insieme al fidanzato. In queste ore stanno trascorrendo del tempo insieme per festeggiare il compleanno del manager di un'azienda di pneumatici. La trentanovenne ha diffuso un video che immortala il suo compagno mentre spegne le candeline.

Chiara Ferragni festeggia il compleanno di Jose Hernandez

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un video nel giorno del compleanno di Jose Hernandez. L'uomo, che secondo le prime informazioni trapelate sul suo conto dovrebbe avere 36 anni, ha davanti a sé la classica torta di compleanno illuminata da otto candeline. Il fidanzato di Chiara Ferragni soffia e spegne le fiammelle, ripetendo il gesto che da sempre è simbolo di buon auspicio e di desideri realizzati. In sottofondo si sente la voce della fidanzata che, entusiasta, gli fa gli auguri. Poi sottolinea come anche la cagnolina Paloma voglia partecipare ai festeggiamenti scodinzolando allegra. Il video, pubblicato dalla stessa Chiara, è accompagnato da una dedica: "Buon compleanno bellissimo colombiano".

Chiara Ferragni volta pagina dopo Fedez e Tronchetti Provera

La prima foto di coppia di Chiara Ferragni e Jose Hernandez

Con Jose Hernandez, Chiara Ferragni fa sul serio. La loro relazione è iniziata solo da pochi mesi, ma secondo alcune indiscrezioni il manager avrebbe già conosciuto la famiglia della fidanzata, in particolare la madre e le sorelle. La coppia si è concessa diversi viaggi per poter trascorrere del tempo insieme e rendere ancora più solido il rapporto. In alcuni casi sarebbero stati presenti anche Leone e Vittoria, i figli nati dalla relazione tra Ferragni e Fedez. Il nuovo legame sentimentale dell'influencer è stato reso pubblico nel corso del compleanno di Chiara con la pubblicazione della prima foto insieme.

Insomma, stavolta sembra che la vita sentimentale di Ferragni stia procedendo nella giusta direzione. L'imprenditrice si è lasciata alle spalle il matrimonio finito con Fedez, che sta per diventare padre per la terza volta. La fidanzata Giulia Honegger è incinta. Definitivamente conclusa anche la relazione tra Chiara e Giovanni Tronchetti Provera. Quest'ultimo sembra abbia deciso di ricostruire il rapporto con la moglie Nicole Moellhausen.