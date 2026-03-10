Chi è Jose Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni è il manager di un’azienda di pneumatici

Jose Hernandez è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni. Vive a Milano, è di origine colombiana e lavora come global business manager in una nota azienda di pneumatici. I due si sarebbero conosciuti alcuni mesi fa, durante il viaggio dell’imprenditrice in Colombia.

Chiara Ferragni ha voltato pagina dopo la rottura con l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. Nella sua vita sentimentale c'è ora Jose Hernandez, imprenditore di origini colombiane che attualmente vive a Milano e lavora come Global Business Manager in un'azienda che si occupa di pneumatici. La sua età non è nota con certezza. Per il momento la relazione con l'imprenditrice digitale è vissuta lontano dai riflettori e sarebbe iniziata qualche mese fa, durante il viaggio di lei in Colombia per le vacanze di Natale.

Chi è Jose Hernandez, ingegnere e imprenditore

Jose Hernandez ha origini colombiane e ma vive a Milano, dove si sarebbe trasferito circa 10 anni fa. Non si conosce con certezza la sua età ma, stando alle foto che circolano sui social, avrebbe all'incirca gli stessi anni di Ferragni. Il suo profilo Instagram è privato, mentre su quello Linkedin fornisce diverse informazioni sulla sua vita professionale. È laureato in ingegneria gestionale presso l'Universidad del Norte in Colombia e si è poi trasferito in Italia per continuare gli studi, frequentando un master in Management Engineering dal 2014 al 2016 al Politecnico di Milano.

Jose Hernandez

Dopo aver concluso gli studi ha iniziato a lavorare per importanti aziende del settore: per circa due anni ha lavorato in Pirelli prima come production planner specialist e poi come product marketing specialist. Nei successivi sei anni ha ricoperto diversi ruoli nell'azienda Prometeon Tyre Group, che produce e commercializza pneumatici, tra cui quello di Head of Sales OE Europe Business. Attualmente, da 9 mesi, lavora come global business manager presso Yokoama TWS, azienda che si occupa sempre di pneumatici. Sul suo profilo Instagram compare anche il tag di un ristorante, Papi's Milano, di cui probabilmente è titolare.

La frequentazione con Chiara Ferragni

La frequentazione di Hernandez con Chiara Ferragni è diventata nota attraverso il settimanale Chi, che per primo ha pubblicato la notizia, accompagnandola ad alcune immagini in cui i due si baciano durante una passeggiata a Milano. Per il momento nessuno dei diretti interessati si è espresso a riguardo. La frequentazione sarebbe iniziata da qualche mese, in particolare da quando Ferragni è andata in Colombia con la famiglia per trascorrere le vacanza di Natale. Li si sarebbero conosciuti e sarebbe scoccata la scintilla, stando alla versione raccontata dal settimanale.