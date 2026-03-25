Fedez e Chiara Ferragni insieme per il compleanno del figlio Leone, con loro anche Giulia Honegger

Fedez e la ex moglie Chiara Ferragni si sono ritrovati in occasione del compleanno di Leone. Messi da parte gli attriti legati alla separazione, i due ex hanno festeggiato insieme il compleanno del loro primogenito. Presente anche Giulia Honegger, attuale fidanzata del rapper.

Fedez e Chiara Ferragni riaprono all’idea di considerarsi una famiglia allargata? Non è noto con certezza, ma le premesse perché questo scenario diventi concreto – soprattutto per il bene dei loro figli – sembrerebbero essere state gettate. Il rapper e l’influencer sono stati fotografati insieme dal settimanale Diva e Donna mentre festeggiano il compleanno del piccolo Leone, che ha compiuto 8 anni pochi giorni fa. Chiara e Federico hanno messo da parte le rispettive divergenze per assicurare al loro bambino la possibilità di celebrare con entrambi i genitori: una scelta che apre a un clima di riconciliazione familiare che, fino a qualche mese fa, sembrava impossibile.

Giulia Honegger accanto a Fedez nel giorno del compleanno di Leone

Oltre a fotografare Chiara e l’ex marito riuniti per l’occasione, il settimanale ha documentato la presenza di Giulia Honegger, attuale fidanzata del rapper. “È in dolce attesa”, si legge sulla rivista, un’indiscrezione che si aggiunge a quelle ormai sempre più consistenti secondo cui la stilista starebbe aspettando un figlio dal compagno. Per il momento, però, Federico ha preferito non annunciare alcuna gravidanza, coerentemente con la scelta di mantenere maggiore riservatezza sulla sua vita privata. Colpisce soprattutto la decisione di ritrovarsi accanto all’ex moglie nonostante la lunga battaglia mediatica che li ha visti schierati su fronti opposti: un segnale che, forse, dopo le difficoltà legate alla separazione vissuta sotto l’occhio vigile del pubblico, una riconciliazione è possibile e forse più vicina di quanto si immagini.

Fedez e Chiara riuniti per il compleanno di Leone, quello di Vittoria lo hanno trascorso separati

Il riavvicinamento registrato in occasione del compleanno di Leone non si è ripetuto in occasione della festa organizzata per i 5 anni di Vittoria. La secondogenita dell’ex coppia ha festeggiato insieme alla madre e a un gruppo di amici durante un weekend sul lago di Como, al quale il padre non ha partecipato. Qualche giorno dopo, Vittoria ha replicato i festeggiamenti a Milano con una festa a tema Labubu organizzata da Chiara, ma non è noto se Federico e la compagna abbiano preso parte all’evento.

Assente José Hernandez, presunto fidanzato di Chiara Ferragni

Al party organizzato a Milano per il compleanno di Leone non ha preso parte José Hernandez, il manager colombiano attivo nel settore degli pneumatici accreditato come ultimo compagno dell’influencer. A differenza di Giulia, ormai presenza stabile nella vita di Federico, la figura di José non sembrerebbe aver ancora acquisito centralità nella quotidianità di Chiara. Per il momento, infatti, sono pochissime le foto dei due insieme e l’influencer non si è ancora sbilanciata pubblicamente sul loro rapporto, diversamente da quanto accaduto in passato con Giovanni Tronchetti Provera, del quale si era dichiarata apertamente innamorata.