Chiara Ferragni ufficializza l’amore con Giovanni Tronchetti Provera, la prima foto di coppia: così rinasce dopo Fedez

Sorridenti e stretti in un abbraccio mentre si godono un incantevole tramonto. È questa la foto che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno scelto per ufficializzare il loro amore.

Chiara Ferragni ha deciso di ufficializzare la storia d'amore con Giovanni Tronchetti Provera. L'imprenditrice ha pubblicato la prima foto di coppia con il fidanzato, mettendo così fine anche alle voci di una presunta crisi. In questi giorni, i due sono stati paparazzati a Ibiza dove hanno restituito il ritratto di una famiglia allargata. L'imprenditore è stato immortalato mentre gioca al mare con la piccola Vittoria, che sorride felice. Anche Fedez ha ormai voltato pagina e ha ufficializzato la relazione con Giulia Honegger.

La prima foto social di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme anche sui social. Nella tarda mattinata di sabato 23 agosto, l'imprenditrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram – seguito da oltre 28 milioni di utenti – la prima foto di coppia con il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. La sua vita sentimentale, dopo il divorzio da Fedez, riparte dal quarantaduenne, figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli. Lo scatto scelto per uffializzare la storia d'amore ritrae i due al mare, stretti in un abbraccio. Sorridono felici mentre si godono un incantevole tramonto.

La rinascita di Chiara Ferragni dopo il divorzio da Fedez

Lo scorso luglio è stato reso ufficiale il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. Cessano così di esistere i Ferragnez. Da questa storia d'amore finita in modo turbolento, sono nati due splendidi bambini: Leone e Vittoria, che restano una priorità per entrambi i genitori. Attualmente Fedez è felicemente fidanzato con Giulia Honegger. Ma anche Chiara Ferragni ha voltato pagina. È innamorata di Giovanni Tronchetti Provera e talmente sicura di questo sentimento da ufficializzare la relazione. Entrambe le coppie sono state paparazzate in compagnia di Leone e Vittoria. Ciò sembra dimostrare che anche i bambini sono sereni e stanno accettando i nuovi equilibri della loro famiglia.