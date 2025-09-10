Fedez insieme a Giovanni Tronchetti Provera, compagno di Chiara Ferragni: l’incontro davanti alla scuola dei figli

Fedez ha incontrato Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno della sua ex moglie Chiara Ferragni, davanti alla scuola dei figli. Tra loro una stretta di mano e due chiacchiere. Anche l’imprenditrice si trovava lì e i due si sono mostrati per la prima volta come una coppia in pubblico, anche agli occhi del rapper.

Fedez, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme. Il rapper ha incontrato l'attuale compagno della sua ex moglie davanti alla scuola dei figli Leone e Vittoria. Presente anche Nicole Moellhausen, a sua volta ex moglie dell'imprenditore. Un incontro a quattro in cui Ferragni- Provera si sono mostrati come coppia in pubblico, dopo aver ufficializzato il loro legame con alcune foto sui social lo scorso agosto.

L'incontro tra Tronchetti Provera e Fedez davanti a Chiara Ferragni

È stato il settimanale Oggi a immortalare l'incontro tra Fedez e Tronchetti Provera davanti alla scuola frequentata dai rispettivi figli. Come mostrano le immagini, i due si sono stretti la mano e si sono poi fermati a chiacchierare davanti agli occhi di Chiara Ferragni, poco distante. E la prima volta che l'influencer e il compagno si mostrano come una coppia di fronte ai rispettivi ex coniugi. Il loro amore, quindi, è ormai alla luce del sole, non soltanto sui social ma anche in occasioni pubbliche e di famiglia, proprio come il primo giorno di scuola.

L’incontro tra Fedez e Giovanni Tronchetti Provera (Foto dal settimanale Oggi)

Non è stato il primo incontro tra Fedez e il nuovo compagno di Ferragni

In realtà Fedez e Tronchetti Provera si erano già visti in un'altra occasione, ma l'incontro era andato diversamente. Nel Natale 2024 si trovavano entrambi, all'epoca insieme alle rispettive mogli, alla recita scolastica dei figli, che frequentano la stessa scuola bilingue a Milano. Il rapper e l'imprenditore si erano del tutto ignorati pur conoscendosi, fa sapere il settimanale Oggi ricordando quel momento. Nel frattempo, anche Fedez vive ormai alla luce del sole la sua storia d'amore con Giulia Honegger, giovane stilista milanese, con la quale ha trascorso l'estate e con cui ora inizia a condividere anche la sua vita di tutti i giorni, tra impegni lavorativi e famiglia.