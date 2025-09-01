“Stavi con una bella moglie”, Fedez replica a chi parla di Chiara Ferragni sotto le foto con la fidanzata

“Ti seguo da quando stavi con la tua bella moglie”, ha commentato un utente sotto alcuni scatti di Fedez con la nuova fidanzata Giulia Honegger. Il rapper ha così deciso di rispondere a chi continua a menzionare Chiara Ferragni, che nel frattempo ha ufficializzato il rapporto con il nuovo compagno.

Fedez è sempre più innamorato di Giulia Honegger. Dopo aver ufficializzato sui social la sua storia d'amore, il rapper sta pubblicando diversi scatti dei momenti trascorsi con la fidanzata, tra vacanze all'insegna del relax e momenti dedicati alla musica. Su Instagram, tuttavia, alcuni fan degli ex Ferragnez non sembrano accettare che Federico Lucia abbia voltato pagina dopo il divorzio dalla ex moglie Chiara Ferragni. E a chi gliel'ha fatto notare, non ha esitato a rispondere pubblicamente.

Fedez replica a un commento su Chiara Ferragni

Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti delle ultime settimane di vacanza, dove si mostra in diverse occasioni insieme alla fidanzata Giulia Honegger. I due si baciano e appaiono più affiatati che mai, dopo aver ufficializzato a tutti gli effetti il loro rapporto. Migliaia i commenti comparsi sotto il post, tra chi è contento che il rapper abbia voltato pagina dopo il divorzio da Chiara Ferragni e chi invece non sembra riuscire a superare ‘l'era dei Ferragnez'. "Hai una nuova fidanzata. Ti seguo da quando stavi con la tua bella moglie", ha scritto un utente. Fedez ha voluto rispondere scrivendo: "Internet Explorer". Un riferimento a un vecchio motore di ricerca, che è stato preponderante nei primi Anni Duemila, ma che ha chiuso ufficialmente i battenti nel 2022 dopo un periodo di declino.

Anche Chiara Ferragni volta pagina e ufficializza il nuovo amore

Anche se sui social c'è chi spera ancora in un ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Fedez, in realtà anche l'imprenditrice digitale ha voltato pagina nella sua vita sentimentale. Proprio nelle scorse settimane, ha pubblicato su Instagram la prima foto di coppia con Giovanni Tronchetti Provera, a cui si è riavvicinata dopo un periodo di lontananza. I due hanno trascorso una vacanza insieme a Ibiza e, proprio come il rapper e Giulia Honegger, anche loro hanno ufficializzato il loro amore e non si nascondono più.