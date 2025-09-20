Gossip
video suggerito
video suggerito

La dedica di Fedez a Chiara Ferragni in concerto: “Non rinnegherò mai la nostra storia”

Dal palco del Forum di Assago, Fedez ha voluto rivolgere una dedica all’ex moglie Chiara Ferragni. La loro storia d’amore, però, resta conclusa: oggi entrambi hanno intrapreso nuove relazioni.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Di fronte all’applauso dei presenti stupiti, Fedez ha voluto ricordare la storia d’amore finita con Chiara Ferragni durante il concerto tenuto al Forum di Assago, lo stesso del quale ha approfittato per scusarsi con Jannik Sinner a causa di un verso contenuto in una sua canzone. Dopo avere cantato Allucinazione collettiva, il brano inciso per raccontare la fine del suo matrimonio e le difficoltà sperimentate durante quella lunga storia d'amore, il rapper ha teso una mano alla sua ex moglie, ribadendo quanto aveva già dichiarato in passato: l’amore è finito, ma Chiara resterà una delle donne più importanti della sua vita.

Che cosa ha detto Fedez a Chiara Ferragni sul palco del Forum di Assago

I nostri racconti vanno avanti ma la storia non si cancella. Non rinnegherò mai un legame che ha dato vita ai nostri splendidi figli. Resterà indissolubile. Perché ci sono legami invisibili che non hanno nodi”. Con queste parole Fedez ha ricordato il matrimonio finito con la madre dei piccoli Leone e Vittoria. Non si tratta di una dichiarazione d’amore, quello farebbe ormai parte del passato, ma del pensiero di un uomo che non vuole cancellare ciò che è stato solo perché farlo gli garantirebbe di non dover mai più rivivere il dolore che ha provocato.

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez è ufficiale

Separati da quasi due anni, Ferragni e Fedez hanno ottenuto il divorzio in tempi rapidi. Ci sono riusciti grazie alla decisione di separarsi in maniera consensuale e a un accordo che ha garantito a entrambi l’affidamento condiviso dei figli, che potranno trascorrere la stessa quantità di tempo con ciascun genitore. Per il resto, i due hanno definitivamente voltato pagina. Chiara è legata all’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, mentre Federico, da qualche mese, fa coppia fissa con la giovane stilista Giulia Honegger.

Leggi anche
Giovanni Tronchetti Provera in equilibrio tra l'ex moglie e Chiara Ferragni, nuova vita per l'imprenditore e l'influencer
@nicoinsalata

#Fedez si esprime su #chiaraferragni durante il suo live al #forumdiassago #milano #ferragnez

♬ suono originale – Nico Insalata

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Iacchetti: “Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte”
Enzo Iacchetti: "Il mio è stato un atto di supplenza morale perché chi dovrebbe parlare tace"
"Non c'è un politico di sinistra che mi abbia espresso solidarietà. Eyal Mizrahi? Un provocatore"
Lo scontro nel programma È sempre CartaBianca
Enzo Iacchetti ha rotto il muro di silenzio e ipocrisia della Tv su Gaza
Andrea Parrella
Eyal Mizrahi dopo la lite: "Iacchetti si è comportato da fascista"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views