La dedica di Fedez a Chiara Ferragni in concerto: “Non rinnegherò mai la nostra storia”

Di fronte all’applauso dei presenti stupiti, Fedez ha voluto ricordare la storia d’amore finita con Chiara Ferragni durante il concerto tenuto al Forum di Assago, lo stesso del quale ha approfittato per scusarsi con Jannik Sinner a causa di un verso contenuto in una sua canzone. Dopo avere cantato Allucinazione collettiva, il brano inciso per raccontare la fine del suo matrimonio e le difficoltà sperimentate durante quella lunga storia d'amore, il rapper ha teso una mano alla sua ex moglie, ribadendo quanto aveva già dichiarato in passato: l’amore è finito, ma Chiara resterà una delle donne più importanti della sua vita.

Che cosa ha detto Fedez a Chiara Ferragni sul palco del Forum di Assago

“I nostri racconti vanno avanti ma la storia non si cancella. Non rinnegherò mai un legame che ha dato vita ai nostri splendidi figli. Resterà indissolubile. Perché ci sono legami invisibili che non hanno nodi”. Con queste parole Fedez ha ricordato il matrimonio finito con la madre dei piccoli Leone e Vittoria. Non si tratta di una dichiarazione d’amore, quello farebbe ormai parte del passato, ma del pensiero di un uomo che non vuole cancellare ciò che è stato solo perché farlo gli garantirebbe di non dover mai più rivivere il dolore che ha provocato.

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez è ufficiale

Separati da quasi due anni, Ferragni e Fedez hanno ottenuto il divorzio in tempi rapidi. Ci sono riusciti grazie alla decisione di separarsi in maniera consensuale e a un accordo che ha garantito a entrambi l’affidamento condiviso dei figli, che potranno trascorrere la stessa quantità di tempo con ciascun genitore. Per il resto, i due hanno definitivamente voltato pagina. Chiara è legata all’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, mentre Federico, da qualche mese, fa coppia fissa con la giovane stilista Giulia Honegger.