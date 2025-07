Fedez e Chiara Ferragni hanno firmato il divorzio: nessun mantenimento, l’affidamento dei figli resta condiviso

Dopo mesi di indiscrezioni, smentite e tensioni a distanza, è arrivata la conferma ufficiale: Fedez e Chiara Ferragni sono legalmente divorziati. Il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto tra il rapper e l’imprenditrice digitale, sancendo così la fine di uno dei matrimoni più mediatici degli ultimi anni.

Che cosa prevede l’accordo che regola il divorzio

Il divorzio tra i Ferragnez si è concretizzato attraverso un accordo consensuale che ha permesso di evitare lungaggini legali e conflitti in aula. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, che cita fonti vicine agli ex coniugi, l’intesa raggiunta prevede l’affidamento congiunto dei figli Leone e Vittoria, e l’assenza di un assegno di mantenimento: Federico non dovrà versare alcuna somma né per i figli né per Chiara. Sarà tuttavia Fedez a farsi carico in modo esclusivo delle spese scolastiche e sanitarie dei bambini.

Gli scontri che hanno preceduto il divorzio tra i Ferragnez

Il rapper milanese è stato assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, mentre Chiara Ferragni si è affidata all’avvocata Daniela Missaglia. Il Tribunale ha ritenuto l’accordo pienamente adeguato, segno che le parti hanno agito con un approccio maturo e responsabile, almeno sul piano legale.

Un esito che sorprende se si considerano le tensioni degli ultimi mesi, tra frecciatine pubbliche e scontri a distanza culminati anche nei dissing musicali che hanno raccontato di questa separazione più di quanto abbiano fatto i diretti interessati. In particolare, Federico era stato attaccato nel suo ruolo di padre e marito dal collega Tony Effe: in una canzone, il trapper aveva persino inserito un vocale audio in cui Chiara parlava dell’ex marito. Fedez aveva replicato in modo altrettanto tagliente, esprimendo dure critiche nei confronti della ex compagna.

Una durezza che, tuttavia, non ha trovato spazio in tribunale. Al contrario, entrambi hanno mostrato la volontà di tutelare il legame che li ha uniti per anni e, soprattutto, il benessere dei loro figli. Una scelta che ha permesso di trovare un terreno comune pacifico, lontano dalle dinamiche distruttive che spesso accompagnano le separazioni tra personaggi pubblici.