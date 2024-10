video suggerito

Scontro tra Ferragni e Fedez per il mantenimento: “Lei vorrebbe 20mila euro, lui offre meno della metà” Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez dovrebbe arrivare nella primavera dell’anno prossimo. Nel frattempo i due si scontrano per l’assegno di mantenimento dei figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

La separazione legale entro un mese, il divorzio definitivo nella primavera dell'anno prossimo. Sono queste le battute conclusive della storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez. Al momento sembra che tra i due ci siano forti scontri su questioni economiche legate all'assegno di mantenimento, a riportarne i dettagli è il settimanale Oggi. Nel frattempo, sia l'influencer che il rapper non stanno attraversando momenti semplici. La prima è indagata per truffa aggravata, il secondo è nel mirino per i suoi rapporti con alcuni esponenti degli ultras del Milan.

Il nodo dell'assegno di mantenimento dei figli Leone e Vittoria

Scontro tra Chiara Ferragni e Fedez. Il divorzio ufficiale dovrebbe arrivare nella primavera del 2025 e, per il momento, l'assegno di mantenimento dei figli rimarrebbe il motivo principale degli attriti tra loro. Stando alle indiscrezioni, i due sarebbero fortemente disallineati, con la proposta di Fedez di un assegno da 5mila euro, considerata da Chiara Ferragni una cifra "irrisoria". L'influencer, infatti, avrebbe avanzato la richiesta di 20mila euro.

Fedez al centro delle polemiche, Ferragni indagata per truffa aggravata

Oltre alle vicende legate alla separazione, la coppia sta affrontando anche altre questioni spinose. Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata per il caso del pandoro Balocco. Nell'avviso di conclusione delle indagini sull'influencer e sulle società TBS Crew srl e di Fenice Srl, il procuratore Eugenio Fusco e il sostituto Cristian Barilli scrivono: "Inducendo in errore un numero imprecisato di acquirenti (…) si procuravano – con corrispondente danno alle persone offese – l'ingiusto profitto". Fedez, invece, è nell'occhio del ciclone per la vicenda delle guardie del corpo e della tifoseria del Milan. Sembrerebbe, infatti, che il rapper sia entrato in affari con Luca Lucci, uno degli indagati nell'operazione che ha portato all'arresto di 19 ultrà di Milan e Inter.