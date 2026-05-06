Chiara Ferragni è innamorata di Jose Hernandez, con lui fa sul serio: “Lo ha presentato a mamma e sorelle”

Chiara Ferragni e Jose Hernandez sono più innamorati che mai. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati sviluppi importanti riguardo al loro rapporto. Secondo quanto sostiene il settimanale Chi, l'imprenditrice sarebbe così sicura dei sentimenti che prova per il sui compagno da averlo presentato sia alla famiglia che ai parenti più stretti. Intanto, dopo il safari in Namibia, la coppia si sta godendo il mare di Forte dei Marmi in compagnia di Leone e Vittoria, i figli che Chiara ha avuto da Fedez.

L'amore tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez

Chiara Ferragni si è lasciata alle spalle la relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi appare radiosa accanto a Jose Hernandez: "Lo ha presentato in famiglia, alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti". Ferragni avrebbe presenziato anche al matrimonio di due amici facendosi accompagnare dal trentacinquenne. In questi giorni, invece, sono stati avvistati a Forte dei Marmi. La coppia ha preso il sole in spiaggia, tra sorrisi e coccole. Con loro anche i figli di lei, Leone e Vittoria. In spiaggia hanno fatto un piacevole incontro. I loro vicini di ombrellone, infatti, erano Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. Chiara Ferragni ha presentato il suo compagno anche a loro e le due coppie si sono trattenute a chiacchierare.

Chi è Jose Hernandez, nuovo fidanzato di Chiara Ferragni

Da quando ha conosciuto Jose Hernandez, Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso. Nonostante una fidanzata decisamente famosa, l'uomo sembra non amare particolarmente stare sotto la luce dei riflettori. Il suo profilo Instagram è privato. Ma chi è l'uomo che ha fatto innamorare l'imprenditrice? È di origini colombiane ma vive a Milano. Dovrebbe avere 35 anni. Dopo essersi laureato in Ingegneria Gestionale in Colombia, ha preso un Master al Politecnico di Milano. Così, ha costruito una carriera nell'ambito dell'industria pesante e del management. Oggi lavora come global business manager in una nota azienda di pneumatici.