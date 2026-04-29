Irama ha una nuova fidanzata: “Sono innamorato”, mesi fa le indiscrezioni su un flirt con Mew

Irama ufficializza la sua nuova relazione dopo mesi di indiscrezioni su un possibile flirt con Mew. Il cantante non ha fatto nomi, ma ha confermato di non essere più single: “Non ne ho mai parlato, ma ho una persona accanto a cui tengo molto”.

Dopo un lungo periodo di voci e indiscrezioni, Irama ha confermato di essere impegnato sentimentalmente. L'artista, da sempre molto riservato sulla propria vita privata, ha scelto di rompere il silenzio durante un'intervista a Vanity Fair, dichiarando di aver trovato una nuova stabilità. Sebbene non sia stata rivelata l'identità della compagna, la notizia arriva dopo che per mesi si era parlato di una presunta frequentazione con la collega Mew, ex di Amici.

Le parole di Irama: "Sono innamorato"

"Sono innamorato. Non ne ho mai parlato, ma ho una persona accanto, a cui tengo molto", ha detto il cantante rispondendo a domanda diretta sulla sua situazione sentimentale. Ha preferito non fare il nome della sua attuale fidanzata, ma ha spiegato che questa ritrovata serenità lo ha spinto a riflettere anche sul desiderio di diventare, un giorno, papà.

Le voci di un flirt con Mew

Le voci di un legame tra lui e Mew, l'ex allieva di Amici, erano diventate insistenti lo scorso ottobre, quando un video circolato su TikTok aveva mostrato i due scendere dallo stesso van ed entrare insieme in un hotel dopo il concerto dell'artista all'Arena di Verona. In quell'occasione, un dettaglio aveva colpito i loro sostenitori: la ragazza indossava una giacca appartenente proprio al cantante. I primi segnali di un possibile flirt erano però emersi già durante l'estate, quando entrambi erano stati localizzati in una struttura in Puglia. A rendere il quadro più complesso era stato il gesto di Matthew, ex fidanzato di lei, che aveva smesso di seguire Irama sui social. Nonostante i numerosi indizi, nessuno dei due diretti interessati ha mai rilasciato conferme ufficiali.

Il passato sentimentale del cantante

Oggi Irama parla di un presente caratterizzato da una maggiore serenità. L'artista ha spiegato di essere cresciuto e di guardare ai rapporti con una maturità diversa rispetto al passato, quando la sua vita sentimentale era finita spesso sotto i riflettori, come nel caso delle relazioni con Giulia De Lellis e Victoria Stella Doritou: "Da quel punto di vista sono cresciuto molto, oggi sono più sereno. Una relazione – che sia amore o amicizia – deve essere un plus. Se entrambi siamo in grado di darci qualcosa in più, diventa armonia, diventa un porto sicuro", ha concluso.