Irama su Giulia De Lellis: “Soffrivo il fatto di stare al centro dei gossip, lei era parte di quel mondo”

Irama si è raccontato in una lunga intervista in cui ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera, dall’esperienza ad Amici nel 2018 al rapporto complesso con l’esposizione mediatica. Il cantante lo dice senza mezzi termini: preferisce restare fuori dal gossip, perché l’unica cosa che vuole che resti di lui è la musica.

Irama e il rapporto con il gossip

Parlando della sua vita privata, Irama è stato molto diretto: si vergogna a "finire su certe riviste che parlano di cose che non mi interessano. Spero non mi ricordino per questo, ma per la musica. Se non dovessero ricordarmi per la musica, per me vorrebbe dire aver fallito". Il cantante ha spiegato di aver vissuto anche momenti difficili proprio a causa della sovraesposizione, arrivata soprattutto durante la sua storia con Giulia De Lellis nel 2018.

Non l'ha mai nominata apertamente, ma il riferimento sembra chiaro: "Ho sofferto il gossip, soprattutto quando l’altra persona era più dentro quel mondo. Io non ho mai voluto raccontare apertamente le mie relazioni, non perché avessi qualcosa da nascondere, ma perché le considero private. Ognuno dovrebbe scegliere cosa mostrare e cosa no". Poi ha ricordato un episodio emblematico: "Una volta a Parigi mi hanno beccato i paparazzi. Ero lì con un amico, ma in quel periodo mi trovavo in mezzo a storie che stavano finendo e altre che stavano iniziando, è stato pesante".

“C’è un pregiudizio verso chi arriva dai talent”

Irama ha raccontato che il percorso ad Amici è stato per lui una tappa fondamentale, anche se spesso non viene riconosciuto come tale. Ha spiegato che in Italia chi arriva da un talent deve ancora faticare di più per essere considerato credibile, come se le parole di un artista passato da quel mondo avessero meno valore rispetto a quelle di chi non vi è mai entrato. Un pregiudizio che, a suo avviso, non ha alcuna logica: ha ricordato che molti cantanti oggi percepiti come “credibili” hanno comunque provato a entrare in un talent, citando James Arthur, arrivato da X Factor, e lo stesso Drake, che ha iniziato la carriera su Disney Channel.