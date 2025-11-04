Adriano Pappalardo a Belve: “All’Isola ad Al Bano hanno dato un milione, a me 30mila euro. È diventata spazzatura”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'intervista senza filtri quella di Adriano Pappalardo a Belve, durante l'appuntamento di martedì 4 novembre su Rai2 con Francesca Fagnani. Il cantante si è raccontato parlando del successo agli inizi della sua carriera, del periodo particolarmente buio che ha attraversato e poi della rinascita musicale. Non sono mancati momenti di ilarità e anche di rivelazioni in merito alla sua partecipazione all'Isola dei Famosi, quando con lui c'era anche Al Bano.

Protagonista all'Isola dei Famosi

La partecipazione di Adriano Pappalardo all'Isola dei Famosi risale al 2003 e ha senza dubbio segnato la storia della tv degli ultimi vent'anni, dal momento che il cantante non ha mai finto di essere diverso da sé stesso e si è sempre mostrato particolarmente schietto. "La chiamavano ai reality perché funzionava?" chiede infatti Francesca Fagnani: "All’Isola gli autori cercavano un altro Pappalardo! Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché l’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura" e a proposito della prtecipazione di Al Bano, il cantante si dice rammaricato per il diverso cachet offerto loro dalla produzione: "A me hanno dato 30mila euro, a lui mi pare 1milione e 200mila".

L'invettiva contro Giorgia Meloni

A proposito della sua schiettezza, un episodio avvenuto di recente ne è la chiara testimonianza. Quest'estate a Passoscuro, durante un concerto, ha attaccato in maniera piuttosto pesante la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendo in risposta fischi e insulti, dopo i quali si è prontamente scusato. "Perché l'ha fatto?" chiede Fagnani e il cantante: "Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa", ma la giornalista incalza: "Non solo un gesto. Ha detto che prima di salire sul palco qualcuno gli ha detto ‘qua siamo tutti di sinistra’. È vero o se l’è inventato?" e Pappalardo: "Inventato no. Ho sentito qualcosa". Per le accuse rivolte alla premier è stato poi indagato.

Il tradimento e il rapporto col sesso

Dulcis in fundo, non poteva mancare un riferimento alla sua vita privata. Pappalardo ha raccontato in passato di aver tradito sua moglie Lisa Giovagnoli, madre di suo figlio Laerte e sua unica compagna, e su Rai2 ha raccontato: "Stavo girando la Piovra e c’è stata una ragazza" e racconta che sua moglie avrebbe voluto fargliela pagare trascorrendo una notte con Michele Placido, quindi Fagnani: "Lei l’avrebbe sopportato?" e il cantante: "Un suo tradimento? No!". Eppure l'intimità è stata e continua ad essere un elemento importante per Pappalardo: "Vale ancora e oggi è ancor più bello" e a questo proposito Fagnani chiede: "Ha dichiarato di poter durare 2-3 ore consecutive", ma il suo ospite appare piuttosto sorpreso: "Chi l'ha detto?" e la giornalista: "Come chi? Lei" e ancora: "Io l'ho detto?" dice stupito.