Adriano Pappalardo indagato per le offese a Giorgia Meloni durante un suo concerto

Adriano Pappalardo è indagato per alcune offese rivolte a Giorgia Meloni durante un concerto a Passoscuro, lo scorso 20 agosto. Secondo quanto ricostruito, il cantante, poco prima di salire sul palco, avrebbe insultato la presidente del Consiglio accompagnando le parole con gesti volgari, facendo anche riferimento al rapporto con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Le indagini dopo le frasi su Giorgia Meloni

La vicenda è ora al vaglio della Procura di Civitavecchia, diretta dal procuratore Alberto Liguori, che ha aperto un fascicolo dopo aver ricevuto l’informativa dei carabinieri. Gli inquirenti stanno acquisendo il filmato della serata per chiarire i contorni dell’accaduto e valutare se procedere per diffamazione aggravata o per vilipendio. Nel procedimento, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è indicata come parte offesa.

I fischi del pubblico dopo gli insulti alla Premier

La vicenda risale a due settimane fa. Prima di esibirsi, il cantante aveva insultato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, secondo quanto riferito anche in quel caso dall’Adnkronos, aveva accompagnato le parole con “gesti volgari in relazione al rapporto tra la premier e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump”. Il pubblico presente non aveva reagito bene: tra i presenti erano partiti fischi e contestazioni, tanto che alcuni spettatori avevano deciso di lasciare la platea in segno di dissenso.

La vicenda è stata commentata anche sui social, dove in molti hanno criticato l’atteggiamento del cantante. “Andava fermato, è ingaggiato per cantare, non per insultare”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Ha iniziato a fare una polemica politica fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile”.