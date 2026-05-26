Svolta a X Factor dopo l’uscita di Achille Lauro: “Irama sarà il quarto giudice”

Il talent di Sky si rinnova ancora e dopo l’ufficialità dell’uscita di Achille Lauro, protagonista di due edizioni, va verso la conferma il nome di Irama come quarto giudice, al fianco di Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani.

Irama sarà uno dei nuovi giudici della prossima edizione di X Factor. Il cantante prenderà il posto di Achille Lauro nella giuria del talent di Sky, chiudendo una trattativa che, stando a quanto riporta Giuseppe Candela, era definita ormai da giorni. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente da Sky, ma era stata anticipata dal podcast Pezzi e nelle ultime settimane aveva trovato diverse conferme dietro le quinte del programma.

Per X Factor si tratta dell’ennesimo ritocco a una giuria che, negli ultimi anni, è diventata sempre più mobile e strategica, nel tentativo di trovare un equilibrio tra personalità musicali forti, riconoscibilità televisiva e dinamiche narrative capaci di alimentare il racconto del programma. L’arrivo di Irama si inserisce perfettamente in questa logica: un artista nato nei talent, capace però negli anni di emanciparsi da quell’etichetta e costruire una carriera pop solida, tra streaming, classifiche e grandi palchi.

La scorsa edizione aveva già segnato un cambiamento importante con l’ingresso di Francesco Gabbani al tavolo dei giudici al posto di Manuel Agnelli, in una squadra completata da Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Una composizione che aveva funzionato soprattutto sul piano dell’equilibrio interno, alternando momenti di leggerezza a tensioni più esplicite, in particolare proprio tra Gabbani e Lauro, protagonisti di alcuni confronti accesi nel corso dei live. Dinamiche che, tuttavia, erano sempre rimaste dentro il perimetro del gioco televisivo e del racconto competitivo.

Gabbani resta in giuria

Lo stesso Gabbani, intervistato da Fanpage.it a Non è la Tv nei mesi scorsi, aveva sostanzialmente confermato la sua permanenza nel programma, parlando di un’esperienza positiva e stimolante. Il cantautore aveva raccontato di aver trovato in X Factor un contesto sorprendentemente autentico, sottolineando quanto il lavoro sui concorrenti e il confronto continuo tra giudici gli avessero restituito entusiasmo anche sul piano umano e professionale.

L’uscita di scena di Achille Lauro rappresenta invece la fine di una fase molto riconoscibile del programma. Lauro aveva portato nel talent una presenza imprevedibile e carismatica. Con Irama il programma sembra ora scegliere una figura diversa: apparentemente meno istrionica sul piano televisivo, ma molto inserita nel mercato musicale contemporaneo. Il suo profilo potrebbe riportare il focus maggiormente sulla costruzione artistica dei concorrenti, anche perché il cantante conosce molto bene i meccanismi dei talent, essendo stato il vincitore di Amici nel 2018.

Il ritorno di X Factor da settembre

La nuova edizione di X Factor ripartirà quindi da una giuria rinnovata solo in parte, ma con un innesto destinato inevitabilmente a cambiare gli equilibri interni. La messa in onda è prevista da settembre, ma le registrazioni delle fasi di selezioni partiranno già nelle prossime settimane.