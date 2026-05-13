Annalisa non sarà il quarto giudice di X Factor, la cantante interviene: “Nessun provino”

Il nome della cantante Annalisa era stato accostato alla trasmissione X Factor. Il settimanale Chi, nella rubrica C'è chi dice di Giuseppe Candela, assicurava che la cantante avesse sostenuto il provino per il ruolo di giudice del noto talent. Ricordiamo che Achille Lauro ha lasciato il suo posto vacante e la produzione sta cercando un degno sostituto. In queste ore, Annalisa è intervenuta per commentare l'indiscrezione che la riguarda.

Annalisa svela la verità sul presunto provino a X Factor

Ma andiamo con ordine. Secondo l'indiscrezione diffusa questa mattina dal settimanale Chi, Annalisa avrebbe sostenuto il provino per fare il giudice di X Factor: "Mentre la fumata bianca si avvicina, possiamo svelare che nella lista dei provinati è finita anche Annalisa, popstar del momento". Tuttavia, alla fine la produzione avrebbe deciso di puntare su un personaggio maschile e quindi il suo nome sarebbe stato messo da parte. Annalisa ha commentato l'indiscrezione su X: "Tra una notizia e l’altra, la verità è che non ho fatto provini". Dunque la cantante ha smentito di avere sostenuto un provino per il ruolo di giudice del programma targato Sky.

Chi sarà il quarto giudice di X Factor

Al momento, quindi, non è ancora dato sapere chi prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor. Tre personaggi della passata edizione torneranno al loro posto: Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Alla conduzione è stata riconfermata la cantante Giorgia, che per il terzo anno consecutivo assumerà il timone del talent di Sky. Lo scorso anno dichiarò di essere riuscita a godersi l'esperienza senza angoscia, ma non diede certezze sulla sua presenza nell'edizione 2026: "Non so se il prossimo sarò ancora in conduzione". Tuttavia, aveva assicurato che non si sarebbe spostata in giuria: "No, non sono capace. Non è una cosa che so fare".