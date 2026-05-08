Serale Amici 25, anticipazioni Semifinale del 9 maggio: chi è stato eliminato, i finalisti e gli ospiti

Sabato 9 maggio andrà in onda la Semifinale del Serale di Amici 25. L'appuntamento è a partire dalle ore 21.30 su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. In giuria Amadeus, Cristiano Malgioglio, Gigi D'Alessio ed Elena D'Amario. Ecco chi è stato eliminato, gli ospiti in studio e quali allievi avranno accesso alla finale del 17 maggio. Le anticipazioni dell'ottavo appuntamento, registrato giovedì 7 aprile, diffuse da SuperGuida Tv. Attenzione spoiler.

Chi è stato eliminato e chi andrà in finale: lo spoiler della puntata del 9 maggio

La puntata del 9 maggio di Amici sarà quella della Semifinale e deciderà quali allievi andranno in finale e potranno giocarsi la vittoria nella puntata di domenica 17 maggio. Secondo le anticipazioni, tutti i ballerini hanno conquistato l'accesso all'ultima puntata: Emiliano, Alessio e Nicola. I cantanti invece, Angie, Lorenzo ed Elena, sono tutti e tre al ballottaggio. Al momento non è noto cosa succederà: uno di loro potrebbe essere eliminato, così come tutti e tre. Il verdetto e la continuazione della gara verrano resi noti da Maria De Filippi soltanto durante la diretta.

Le tre manche della Semifinale

Secondo le anticipazioni, la prima manche è stata quella tra Zerbi-Cele e Petti-Lo: Nicola e Alessio si sono affrontati in un guanto di sfida sul flamenco e sempre Alessio ha sfidato Elena. Nicola ha ballato sulle note di Ovunque Sarai, dedicando la sua coreografia alla madre e conquistando per primo la maglia della finale. La seconda manche ha visto sfidarsi Zerbi-Cele contro Cucca-Pepa e si è conclusa con l'elezione di Emiliano come secondo finalista. La terza invece, Petti-Lo contro Cucca-Pepa ha visto Alessio conquistare l'ambita maglia e un posto per giocarsi la vittoria.

Gli ospiti e la giuria

Anche nella Semifinale del Serale la giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D'Amario e Gigi D'Alessio. Ospiti musicali Irama, che canterà il suo singolo Cabana, e Giordana Angi, vincitrice del Premio della Critica della 18esima edizione del talent, che si esibirà con il nuovo brano Quando poi ci lasceremo. In studio anche Giulia Michelini e Belen Rodriguez, che torna per la seconda volta in questa edizione.