Elena D’Amario spiega l’eliminazione bloccata ad Amici 2026: “Maria mi ha abbracciata, era la scelta giusta”

Elena D’Amario ha spiegato il motivo della sua “decisione sospesa” durante la puntata del 25 aprile del Serale di Amici 2026. La giudice ha preferito non decidere chi eliminare tra Alex e Angie, rendendo l’eliminazione provvisoria. “So quanto conti rimanere in gara, ho capito che era la decisione giusta”, ha spiegato.

Nella puntata del 25 aprile del Serale di Amici 25, Elena D'Amario ha fermato temporaneamente l'eliminazione tra Alex e Angie. La ballerina, giudice del talent insieme ad Amadeus, Cristiano Malgioglio e Gigi D'Alessio, ha preferito non prendere sul momento una decisione immediata e ha chiesto agli altri colleghi di poter rimandare a fine puntata il verdetto. "Non voglio lavarmene le mani", ha spiegato in studio a Maria De Filippi e al pubblico, valutando tra le ipotesi anche l'astensione. E ha poi aggiunto: "Ho proposto ai miei colleghi giudici di fare una eliminazione provvisoria e non diretta, come nelle precedenti puntate, chi perde va in balconata".

Dopo la sua decisione, sui social non sono tardate ad arrivare diverse critiche, a cui la ballerina ha scelto di rispondere. "So bene quanto conti rimanere in gara anche solo un minuto in più per mostrare chi sei davvero", ha raccontato in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni dopo la puntata del Serale. In passato, prima di diventare giudice e ballerina professionista, con un passato alla Parsons School di New York, ha partecipato al programma nell'edizione 2009-2010, provando in prima persona cosa significa essere in gara, dove ogni puntata e coreografia ha un peso ed è sempre più importante.

Maria De Filippi, quando D'Amario ha annunciato la sua posizione riguardo l'eliminazione, ha temporaneamente lasciato lo studio durante la serata, dando vita a un momento inedito in questa edizione. La conduttrice è poi rientrata e ha comunicato la fattibilità dell'idea della giudice: nessun allievo è stato eliminato definitivamente dopo la prima manche, ma l'eliminazione è diventata provvisoria e rimandata a fine puntata, con l'approvazione da parte degli altri giudici. "Quando Maria mi ha abbracciata, mi sono tranquillizzata perché ho capito che era la decisione giusta", ha spiegato la ballerina.