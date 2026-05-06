Elena D’Amario spiega l’eliminazione bloccata ad Amici 2026: “Maria mi ha abbracciata, era la scelta giusta”
Nella puntata del 25 aprile del Serale di Amici 25, Elena D'Amario ha fermato temporaneamente l'eliminazione tra Alex e Angie. La ballerina, giudice del talent insieme ad Amadeus, Cristiano Malgioglio e Gigi D'Alessio, ha preferito non prendere sul momento una decisione immediata e ha chiesto agli altri colleghi di poter rimandare a fine puntata il verdetto. "Non voglio lavarmene le mani", ha spiegato in studio a Maria De Filippi e al pubblico, valutando tra le ipotesi anche l'astensione. E ha poi aggiunto: "Ho proposto ai miei colleghi giudici di fare una eliminazione provvisoria e non diretta, come nelle precedenti puntate, chi perde va in balconata".
Dopo la sua decisione, sui social non sono tardate ad arrivare diverse critiche, a cui la ballerina ha scelto di rispondere. "So bene quanto conti rimanere in gara anche solo un minuto in più per mostrare chi sei davvero", ha raccontato in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni dopo la puntata del Serale. In passato, prima di diventare giudice e ballerina professionista, con un passato alla Parsons School di New York, ha partecipato al programma nell'edizione 2009-2010, provando in prima persona cosa significa essere in gara, dove ogni puntata e coreografia ha un peso ed è sempre più importante.
Maria De Filippi, quando D'Amario ha annunciato la sua posizione riguardo l'eliminazione, ha temporaneamente lasciato lo studio durante la serata, dando vita a un momento inedito in questa edizione. La conduttrice è poi rientrata e ha comunicato la fattibilità dell'idea della giudice: nessun allievo è stato eliminato definitivamente dopo la prima manche, ma l'eliminazione è diventata provvisoria e rimandata a fine puntata, con l'approvazione da parte degli altri giudici. "Quando Maria mi ha abbracciata, mi sono tranquillizzata perché ho capito che era la decisione giusta", ha spiegato la ballerina.