Mew e Irama sono una coppia, il video che conferma il flirt: “Insieme in hotel, lei indossa la sua giacca”

Mew e Irama sono una coppia. Dopo le voci di flirt circolate la scorsa estate, il cantante e l’ex allieva di Amici sono stati visti scendere dallo stesso van ed entrare insieme in hotel per passare la notte. A questo si aggiunge un dettaglio che non è passato inosservato ai fan più attenti; lei indossa una giacca che appartiene a lui.
Mew e Irama sono una coppia. Se qualche mese fa si parlava solamente di un presunto flirt, ora il rapporto tra i due cantanti avrebbe fatto un passo in avanti e i diretti interessati avrebbero deciso di non nascondersi più. A confermarlo un video che circola su TikTok, in cui l'ex allieva di Amici e l'artista scendono insieme dallo stesso van e rientrano in hotel per la notte.

Il video di Irama e Mew insieme: lei indossa una giacca del cantante

Dopo i primi indizi sui social la scorsa estate, ora Mew e Irama avrebbero deciso di vivere la loro frequentazione senza più nascondersi da paparazzi e fotografi. A confermare il loro rapporto un video pubblicato su TikTok da un utente, che mostra i due scendere dallo stesso van dopo il concerto di Irama all'Arena di Verona. La cantante esce per prima dalla macchina e si dirige verso l'hotel, scappando dalla folla radunatasi intorno. L'artista la segue poco dopo ma si ferma a salutare e ringraziare i fan. In più, un altro dettaglio a confermare lo stretto legame tra i due è il fatto che Mew indossa un giubbotto di Irama, che lui aveva scelto in passato per alcuni apparizioni pubbliche.

I primi indizi del flirt tra Mew e Matthew

I primi indizi social di un flirt tra Irama e Mew risalgono alla scorsa estate. A fine luglio i due avrebbero passato una giornata insieme in Puglia, nel Trullo dei Sogni, a San Michele Salentino. A testimoniarlo alcuni scatti sui social: il cantante si è fatto fotografare con alcuni ospiti della struttura, mentre l'ex allieva di Amici ha mostrato tra le stories una piscina, che sarebbe quella della location in questione. A questo si era aggiunto il fatto che Matthew, ex fidanzato di Mew, avrebbe smesso di seguire su Instagram Irama. Un gesto che non è passato inosservato e farebbe pensare a una tensione tra i due.

