“Martina De Ioannon vicina all’ex Carlo Marini”: lei risponde e lancia indizi sulla vicinanza a Gianmarco Steri

Martina De Iaonnon è ancora al centro del gossip dopo la rottura da Ciro Solimeno. Negli ultimi giorni si sarebbe avvicinata a Gianmarco Steri, conosciuto a Uomini e Donne, e alcuni indizi sui social hanno incuriosito i fan. Nel frattempo, ha risposto al rumors sul ritorno di fiamma con l’ex Carlo Marini: “Capisco la confusione, ma no”.

Dopo l'annuncio della rottura con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon è finita al centro della cronaca rosa per un presunto riavvicinamento a Gianmarco Steri, conosciuto durante il suo trono a Uomini e Donne. L'ex tronista preferì il napoletano al romano, divenuto poi tronista. Archiviate le loro relazioni con Ciro e Cristina Ferrara, stando ad alcuni rumors si starebbero frequentando, stavolta lontani dalle telecamere del dating show. Gossip non confermato da entrambi: nelle ultime ore, però, la De Ioannon ha deciso di rispondere ad alcuni commenti su TikTok, facendo chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Le parole di Martina De Ioannon

"Hanno tutti le storie perfette, le mie sono uno scandalo" ha scritto Martina De Ioannon in un commento su TikTok, in risposta a un utente che l'ha difesa dalle accuse piovute sul suo conto dopo la rottura da Ciro Solimeno. Nonostante la separazione dal suo ex corteggiatore, proverà per sempre un profondo affetto per lui. "Ovvio", ha infatti risposto a chi le ha scritto che "anche se vi siete lasciati, resterà per sempre un po' di voi in voi". Infine, dopo il gossip su una sua vicinanza a Carlo Marini, l'ex tentatore di Temptation Island che conobbe nel villaggio dei sentimenti due estati fa, per il quale lasciò Raul Dumitras, ha dichiarato: "La cosa più finta che abbia letto. Capisco la confusione, ma così no".

La presunta vicinanza a Gianmarco Steri

Martina De Ioannon nelle ultime ore ha smentito il gossip su Carlo Marini, ma non quello sulla sua presunta vicinanza a Gianmarco Steri. Negli ultimi i giorni, stando a quanto raccontato da alcune talpe agli esperti di gossip, i due sarebbero stati avvistati nello stesso locale romano. Inoltre, alcune mosse social, in particolare dell'ex tronista, avrebbero avvalorato la tesi di un ritorno di fiamma. Entrambi, inoltre, avrebbero aggiunto nelle loro stories l'emoticon di un treno, poi ancora lei avrebbe aggiunto like a video su TikTok contenenti le canzoni delle loro esterne a Uomini e Donne. Tutti indizi che avrebbero fatto incuriosire i fan, ora desiderosi di scoprire la verità sul loro rapporto.