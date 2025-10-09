Martina De Ioannon contro Ciro Solimeno dopo la rottura: “Ora è il momento vittima, solo così si hanno consensi”

Sono passati giorni da quando Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno annunciato la loro rottura. I due non avevano dato molte informazioni sui motivi che li avevano spinti a prendere questa decisione, ma l'ex corteggiatore aveva parlato di "un viaggio intenso" giunto al termine, aggiungendo che adesso avrebbe lasciato "al tempo fare il suo corso". L'ex tronista di Uomini e Donne interviene su Tik Tok: "Ora è il momento vittima, solo così si hanno consensi".

Le parole di Martina De Ioannon su Ciro Solimeno

Dopo la comunicazione della rottura da parte di Solimeno, l'ex tronista non era ancora intervenuta direttamente sulla fine della loro relazione, limitandosi a smentire di recente un flirt con Carlo Marini, il tentatore a cui si era avvicinata a Temptation Island 2024. Ora però ha rotto il silenzio, rispondendo a un commento di un'utente sotto un suo video postato su Tik Tok, secondo molti indirizzato a Gianmarco Steri. "Spero solo per Ciro che ritrovi la felicità, quella vera però", hanno scritto. La romana ha deciso quindi di intervenire personalmente: "Ora è il momento vittima, fosso scansato, meriti di meglio, lei non ti merita…tutto da copione. Solo così si hanno consensi". Parole con cui lascia intendere che i rapporti tra i due non siano rimasti dei migliori.

Gli indizi di una vicinanza a Gianmarco Steri

Negli ultimi i giorni, stando a quanto raccontato da alcune fonti vicine agli esperti di gossip, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore, sarebbero stati avvistati nello stesso locale a Roma. Ad avvalorare l'ipotesi di un riavvicinamento, però, sono state in particolare alcune mosse social dell'ex tronista. Dall'aggiunta comune nelle stories dell'emoticon di un treno, all'aggiunta di like a video TikTok contenenti le canzoni delle loro esterne a Uomini e Donne. Entrambi, però, non sono ancora intervenuti per smentire o confermare le voci.