Ciro Solimeno furioso per il flirt tra Martina e Gianmarco: “Un teatrino, con me negava e le credevo perché l’amavo”

La scelta di Martina De Ioannon di indossare la collana che le aveva regalato Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha provocato la reazione di Ciro Solimeno. Il giovane ha rotto per la prima volta il silenzio dal momento in cui è finita la sua storia con l’ex tronista.

Un teatrino e una profonda mancanza di rispetto. Così Ciro Solimeno, rompendo per la prima volta il silenzio dopo la fine della storia con Martina De Ioannon, ha etichettato quanto accaduto in rete nelle ultime ore. L’uomo, furioso per aver visto la sua ex compagna indossare la collana che le aveva regalato Gianmarco Steri a Uomini e Donne, e per aver scoperto la scelta di lei di cominciare a seguire la migliore amica del romano, ha deciso di pubblicare alcune Instagram stories nelle quali ha commentato per la prima volta quanto sta accadendo.

Che cosa ha detto Ciro Solimeno sull’avvicinamento tra Martina e Gianmarco

Ciro ha spiegato di essere stato tra i primi a notare le frecciatine pubblicate sui social che, già prima della rottura, sembravano indicare una ripresa dei contatti tra Gianmarco e Martina. De Ioannon, tuttavia, avrebbe sempre negato, limitandosi a parlare di coincidenze e di allusioni prive di fondamento. “La amavo tanto e quindi le ho creduto”, ha spiegato il campano. Con il passare del tempo e la decisione della donna di tornare single, Ciro avrebbe cominciato a capire di più di quanto accaduto durante le ultime settimane del rapporto con la romana, fino all’epilogo avvenuto in queste ore, con Martina e Gianmarco che sembrerebbero starsi preparando a uscire allo scoperto.

Ciro spiega di aver perso la fiducia nella sua ex solo tre ore fa, quando ha scoperto gli ultimi movimenti social tra Martina e Gianmarco. “Non faccio parte del teatrino”, ha aggiunto, evidentemente deluso, rivelando di stare scoprendo insieme a tutti gli altri utenti social quanto tra i due starebbe accadendo. “È tutto prematuro, mi è stato mancato di rispetto, ma sono certo ne vedremo ancora delle belle”, ha dichiarato ancora, ormai convinto che tra De Ioannon e il suo ex corteggiatore ci sia più di quanto i due abbiano raccontato.

I gesti social di Martina De Ioannon che hanno deluso Ciro Solimeno

Sono due i gesti social di Martina che hanno ferito Ciro Solimeno. Il primo è arrivato qualche ora fa, quando De Ioannon, pubblicando un selfie su Instagram, ha dimostrato di avere cominciato a indossare la collana che le regalò Steri a Uomini e Donne. Il secondo è arrivato nelle stesse ore e proviene ancora una volta dalla donna: Martina ha infatti cominciato a seguire su Instagram Sandra, la migliore amica di Gianmarco, segnali che sembrerebbero preparare il terreno in vista dell’ufficializzazione del loro flirt.