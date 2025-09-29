“Martina De Ioannon e Ciro Solimeno in crisi”, la verità sul rapporto tra gli ex di Uomini e Donne

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Sono giorni che si vocifera di una presunta crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Sebbene i due siano stati avvistati più volte separati, lo scorso venerdì erano insieme a un evento. Un video allontanerebbe i rumors.

Da diversi giorni si rincorrono voci di una presunta crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. La coppia nata a Uomini e Donne nella passata stagione televisiva non condivide contenuti insieme da un po' e per questo motivo sui social è esploso il gossip secondo il quale sarebbero distanti. Nel weekend sarebbero stati visti separati in due locali diversi della Capitale, stando alle segnalazioni pubblicate da Deianira Marzano, ma due sere fa i due volti del dating show di Maria De Filippi erano insieme a un evento, dettaglio che smentirebbe ogni rumors.

La verità sulla crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

Mentre il gossip chiacchiera e ipotizza una crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, i due starebbero vivendo serenamente la loro storia d'amore. Hanno partecipato insieme all'evento di Action Academy, accademia di alta formazione cinematografica, che lo scorso venerdì ha festeggiato 10 anni di attività: sono stati pizzicati vicini, mentre chiacchieravano e si scambiavano tenerezze.

Avendo trascorso una serata insieme, potrebbero aver riservato del tempo ai loro amici il giorno dopo, sabato, quando sarebbero stati pizzicati in due locali diversi, a Roma, dove vivono. Deianira Marzano ha condiviso tra le stories di Instagram due segnalazioni ricevute da due talpe: stando al loro racconto, l'ex corteggiatore "era a ballare al The Flat a Roma, senza Martina", mentre la De Ioannon era "al Sanctuary con un'amica".

Il messaggio criptico di Gemma Galgani per Martina De Ioannon

Nelle ultime ore anche un messaggio di Gemma Galgani inviato a Martina De Ioannon – che lo ha reso pubblico su Instagram – ha fatto insospettire i fan della coppia. L'ex tronista ha mostrato il contenuto del pensiero che le ha inviato la Dama di Uomini e Donne che desidererebbe abbracciarla per dimostrarle il suo affetto e, secondo alcuni utenti social, la sua vicinanza. "Ti vedrei per abbracciarti, senza nessuna parola, ma solo per trasmetterti tanto affetto", le ha scritto. Al momento né Ciro né Martina hanno svelato la verità sul loro rapporto.