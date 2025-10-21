Gossip
Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno insieme: spunta la prima foto che conferma il gossip

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati paparazzati da una talpa di Deianira Marzano: la foto conferma il gossip circolato negli ultimi giorni, rivelato da Ciro Solimeno, ex della tronista. La giovane, dopo la rottura dal napoletano, è tornata tra le braccia del suo ex corteggiatore.
A cura di Gaia Martino
Dopo la confessione di Ciro Solimeno, spunta la prima foto di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, paparazzati in un locale mentre si scambiavano tenerezze. I due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne durante il trono della romana, dopo aver interrotto le loro relazioni sentimentali, hanno iniziato a frequentarsi in gran segreto. Già nel dating show di Maria De Filippi avevano dimostrato di avere un certo feeling e ora, entrambi tornati single, si sono riavvicinati.

La foto di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

La foto che ufficializza la vicinanza tra Martina De Iaonnon e Gianmarco Steri è stata resa pubblica poco fa dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Nell'immagine i due si abbracciano intenti a scambiarsi tenerezze.

Non è una novità che i due ex volti di Uomini e Donne siano insieme: già qualche giorno fa Ciro Solimeno, napoletano che ha messo da poco un punto alla storia con De Ioannon, aveva raccontato che Martina gli aveva raccontato dei suoi nuovi incontri con Gianmarco: "Mi ha confessato che si sono rivisti e si sono baciati", disse. Con la foto in questione, però, non ci sono più dubbi sul ritorno di fiamma.

Ciro Solimeno furioso per il flirt tra Martina e Gianmarco: “Un teatrino, con me negava e le credevo perché l’amavo”

L'ironia di Martina De Ioannon: "Farò la scelta azzardata"

Dopo l'intervista di Ciro Solimeno a Pugnaloni, Martina De Ioannon ha pubblicato una story due giorni fa nella quale ha parlato del nuovo modello Iphone con un tono particolare che i fan hanno interpretato come una chiara frecciatina al suo ex, che apre le porte alla sua nuova esperienza sentimentale. "Non vi è piaciuto l'Iphone 17? Mi aspettavo altre risposte. Mi state dicendo "Tieni il tuo", ora cosa farò? Ovviamente la scelta azzardata, e lo acquisterò" sono state le sue parole lette tra le righe dai suoi followers. Secondo i fan, l'ex tronista avrebbe fatto un paragone tra i due ragazzi, Ciro e Gianmarco, ammettendo di essere curiosa di voler iniziare una conoscenza con il suo ex corteggiatore. Non è stata confermata, però, la versione dalla diretta interessata.

