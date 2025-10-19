Ciro Solimeno svela la verità su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: “Si sono baciati, è stata lei a confessarlo”

Dopo settimane di silenzio, Ciro Solimeno ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sulle voci di una relazione in corso tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. L’ex corteggiatore ha ricostruito i motivi della rottura con l'ex tronista di Uomini e Donne, poi, la confessione: "Si sono rivisti e si sono baciati, me l'ha confessato lei".

Il racconto di Ciro Solimeno

Secondo quanto raccontato da Solimeno in un'intervista a Lorenzo Pugnaloni, tutto sarebbe iniziato durante una serata in un locale. “Quel sabato siamo usciti separatamente: io con gli amici, lei con le amiche. Quando sono arrivato l’ho salutata, poi ho visto entrare Gianmarco e ho notato che Martina ha iniziato a comportarsi in modo strano”, ha spiegato. Sentendosi a disagio, ha preferito andarsene. Nei giorni successivi, i due hanno deciso di chiudere la relazione. “Ci siamo lasciati perché vivevamo momenti diversi. Lei vuole costruirsi una carriera in televisione, io stavo iniziando un nuovo lavoro”, ha spiegato. Per poi aggiungere: “Mi diceva che aveva bisogno di una persona già realizzata, ma io facevo di tutto per lei”.

“Ci siamo rivisti, ma poi ho scoperto che ha baciato Gianmarco”

Nonostante la rottura, i due si sarebbero incontrati di recente. “Una settimana fa ci siamo visti e abbiamo passato la notte insieme. Le ho detto che ero ancora innamorato, ma da allora non ci siamo più sentiti”, ha aggiunto. Poi, il colpo di scena: “Le ho scritto dopo aver visto certi segnali tra lei e Gianmarco sui social. Mi ha risposto: ‘Ti devo dire la verità’. Mi ha confessato che si sono rivisti, hanno parlato e si sono baciati”. Il napoletano si è detto deluso e confuso per l’accaduto: “Ha sempre parlato male di lui: lo chiamava il trentenne che vive ancora con i genitori. Ora che lo frequenta mi chiedo cosa sia cambiato. Forse vuole solo pararsi, ma prima o poi tutto verrà fuori. Io voglio solo la verità”.