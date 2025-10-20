“Martina vuole un uomo realizzato”: Ciro Solimeno, ancora studente, fa il cameriere e l’agente immobiliare

Ciro Solimeno ha accusato Martina De Ioannon, sua ex compagna, di aver interrotto la loro storia anche a causa dei diversi tenori di vita. “Vuole un uomo già realizzato”, ha spiegato lo studente salernitano. Solimeno, che ha 23 anni e sta continuando a studiare, non sarebbe riuscito, nonostante l’impegno, a sostenere lo stile di vita della compagna.

Ciro Solimeno ha finalmente vuotato il sacco sui motivi che avrebbero spinto Martina De Ioannon a interrompere la loro storia d’amore. Secondo lo studente salernitano, a pesare sulla decisione della ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stato il loro diverso tenore di vita. Martina, figlia di benestanti ristoratori romani, condurrebbe uno stile di vita molto più agiato rispetto a quello che Ciro — l’uomo scelto meno di un anno fa su Canale 5 — sarebbe stato in grado di permettersi.

Tali differenze, con il tempo, l’avrebbero spinta ad allontanarsi. “Vuole un uomo già realizzato”, ha spiegato il salernitano nell’intervista in cui ha confermato che la sua ex avrebbe ripreso a frequentare Gianmarco Steri, corteggiatore al quale disse no per poter vivere la sua storia con Ciro, salvo poi tornare sui suoi passi meno di un anno dopo.

L’accusa di Ciro Solimeno: i diversi tenori di vita e le aspettative di Martina

Ciro, sia a Uomini e Donne che successivamente, non ha mai negato di essere una “persona semplice”. Studente di Scienze motorie, sta continuando a frequentare l’Università di Salerno per completare il suo percorso accademico. Contemporaneamente, cerca di guadagnarsi una certa indipendenza: durante il periodo in cui corteggiava Martina lavorava anche come cameriere, mentre da qualche mese ha intrapreso un percorso da agente immobiliare, che porta avanti parallelamente agli studi.

Martina, invece, lavora nel rinomato ristorante romano di famiglia, frequentato dalla buona società e da numerosi personaggi famosi.

Gianmarco Steri è proprietario di due barberie a Roma

A differenza di Solimeno — ed è stato proprio Ciro a lasciare intendere che il tenore di vita abbia giocato un ruolo cruciale nella storia — Gianmarco Steri godrebbe di una posizione professionale più stabile. Proprietario di due barberie a Roma, sarebbe più vicino allo stile di vita cui De Ioannon, secondo Ciro, aspirerebbe.

Al momento, da parte di Martina e Gianmarco non sono arrivate conferme, ma il salernitano ha rivelato che i due si starebbero frequentando in segreto e che, proprio recentemente, si sarebbero baciati al termine di un incontro casuale, mirato a capire se fosse possibile riprendere il loro rapporto dal punto in cui si era interrotto diversi mesi fa.