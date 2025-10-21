Ciro Solimeno e Cristina Ferrara rompono il silenzio dopo la foto di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Doccia gelata per Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. La foto che ritrae in atteggiamenti intimi Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non lascia spazio a troppi dubbi: i due, dopo aver interrotto le loro relazioni con i rispettivi partner scelti nel programma Uomini e Donne, hanno iniziato a frequentarsi. Sebbene ci siano i gossip e le foto che li confermano, entrambi non hanno ancora rotto il silenzio: a parlare in queste ore sono stati Ciro e Cristina, delusi dall'atteggiamento dei loro ex.

La reazione di Ciro Solimeno alla foto di Martina De Ioannon con Gianmarco

Raggiunto da Amedeo Venza, Ciro Solimeno ha commentato la foto di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri che renderebbe ufficiale la loro frequentazione. Dopo le voci che parlano del fatto che Solimeno fosse a conoscenza della loro vicinanza già dallo scorso settembre, l'ex corteggiatore ha spiegato: "Se davvero avessi saputo che dal 15 settembre si sentiva già con Gianmarco, pensate che avrei fatto venire la mia famiglia a Roma il 13 e il 14? Surreale solo immaginarlo. Non l'avrei mai permesso, non avrebbe avuto senso. Davvero qualcuno può credere che io sapessi tutto, che accettassi quella situazione e nello stesso tempo continuassi a vivere serenamente la mia vita con lei? Sarebbe stata una situazione che non mi avrebbe portato a nulla, se non a passare per co*lione davanti a tutti". Ciro Solimeno si è detto deluso dalla sua ex che lo avrebbe preso in giro negli ultimi tempi: "Lei invece mi ha preso in giro fino all'ultimo secondo, fino a quando siamo stati insieme l'ultima volta. Ha sfruttato tutto quello che poteva, senza un minimo di rispetto per quello che c'era stato. Impossibile credere che io potessi sapere e far finta di niente. Non è da me", ha concluso.

Le parole di Cristina Ferrara: "Non mi ero sbagliata"

Con alcune stories, anche Cristina Ferrara è intervenuta per dire la sua. Come Ciro Solimeno, anche lei ha ammesso di essersi sentita presa in giro dall'ex che la scelse a Uomini e Donne. Così comincia il suo lungo discorso: "Non c'è nulla di male se l'amore trionfa altrove, ma giocare sporco è un altro discorso. Chi lascia una relazione facendo credere fosse colpa dei litigi, mentre sapeva benissimo di portare avanti qualcosa di facciata, non ha perso una storia, ha solo perso la maschera. E adesso, mettendo insieme i tasselli, ho tutto più chiaro". L'ex corteggiatrice ha spiegato di aver capito di "non essersi sbagliata", perché "le risposte arrivano piano tutte. Mi ero accorta che qualcosa non tornava, ho pensato di essere quella sbagliata. Mi sono chiesa mille volte se avessi preteso troppo, mi sono data colpe inutili, ho cercato spiegazioni dove in realtà c'era solo disinteresse". Cristina Ferrara ha raccontato che il giorno in cui lui decise di mettere un punto alla relazione, fu lo stesso in cui incontrò Martina De Ioannon. "Adesso che ho collegato tutti i punti, capisco anche perché proprio il giorno di "quell'incontro casuale" arrivò quella chiamata poche ore prima, con la scusa di voler mettere tutto nero su bianco. Era già pronto ad andare altrove, cercava solo un modo pulito per far sembrare tutto casuale", ha aggiunto prima di augurargli di riuscire "a sentirsi davvero se stesso".