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Amici di Maria De Filippi 2025/2026

Amici 25, chi sono i finalisti e cosa è successo nella semifinale del 9 maggio

L’ottava puntata di Amici 25, in onda sabato 9 maggio, ha svelato i nomi dei finalisti che si contenderanno la vittoria del talent: Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena. Sarà il televoto a decidere chi sarà il quinto finalista tra Lorenzo ed Angie.
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A cura di Sara Leombruno
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Amici di Maria De Filippi 2025/2026

L'ottava puntata di Amici 25, in onda sabato 9 maggio, ha finalmente svelato i nomi dei finalisti che si contenderanno la vittoria nell'ultima puntata del 17 maggio. Una serata ricca di tensioni e colpi di scena che ha visto i ballerini Nicola, Emiliano e Alessio accedere per primi alla finale, seguiti poi da Elena. Incerto il destino del quinto finalista: sarà il televoto a decidere chi sarà tra Lorenzo ed Angie.

Nicola, Emiliano e Alessio sono i primi tre finalisti

I primi a staccare il pass per l'ultima puntata sono stati tre talenti della danza: Nicola, Emiliano e Alessio. Particolarmente toccante l'ascesa di Nicola, che ha conquistato la maglia dorata dopo un'esibizione sulle note di Ovunque sarai dedicata alla madre. Un momento che ha commosso Gigi D'Alessio e convinto Amadeus, che lo ha definito indispensabile per la finale. Trionfo anche per Emiliano, capace di battere Lorenzo nonostante l'ottima prova di quest'ultimo su Lucio Dalla, e per Alessio. Il ballerino, dopo aver trascinato lo studio con l'energia di Ai Ai, è stato incoronato da Cristiano Malgioglio, che senza mezzi termini gli ha predetto un futuro da "vera star".

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Elena quarta finalista

Dopo un ballottaggio con Lorenzo ed Angie, Elena è riuscita a strappare il quarto posto disponibile. La cantante di Rudy Zerbi ha dovuto affrontare non solo le sfide con gli altri allievi, ma anche il peso psicologico del daytime, dove ben 8 ex compagni l'avevano indicata come "non meritevole" della finale. La sua determinazione l'ha premiata, portandola dritta all'ultimo atto del programma.

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Il quinto finalista: sfida aperta tra Lorenzo e Angie

Resta invece l'incognita sull'ultimo posto disponibile. Sarà il televoto aperto in diretta durante la finale a decidere chi, tra Lorenzo ed Angie, potrà unirsi al gruppo dei finalisti il prossimo 17 maggio. Per i due allievi inizia ora una settimana di attesa estenuante, dopo la quale sarà il pubblico da casa a decretare chi merita un'ultima possibilità per alzare la coppa.

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