Martina De Ioannon indossa la collana che le regalò Gianmarco Steri e avvicina la sua migliore amica, nuove voci di flirt

Cominciano a farsi insistenti le voci secondo le quali Martina De Ioannon e Gianmarco Steri starebbero vivendo una relazione segreta dopo la fine della storia con Ciro Solimeno. L’ex tronista ha cominciato a indossare proprio la collana che il romano le regalò all’epoca del suo trono e, da qualche ora, ha iniziato a seguire la sua migliore amica.

Il trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è terminato da un pezzo, ma la ristoratrice romana sa perfettamente come mantenere altissima l’attenzione di quanti la seguono. Da settimane, complice l’inaspettata rottura con Ciro Solimeno, sui social si vocifera di una relazione segreta tra la donna e Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore durante il percorso sulla poltrona rossa del dating show condotto da Maria De Filippi. Adesso, però, due movimenti social, arrivati proprio da Martina, sembrano cominciare a confermare le indiscrezioni.

Martina De Ioannon con la collana che le regalò Gianmarco Steri a Uomini e Donne

La collana che indossa Martina è quella che le regalò Gianmarco Steri

Poche ore fa, su Instagram, Martina ha pubblicato una Instagram story all’apparenza semplicissima: un selfie in cui posa sorridente guardando dritta verso l’obiettivo. Ad attirare l’attenzione dei follower, tuttavia, non è stato il primo piano dell’ex tronista, quanto piuttosto la collana che la giovane indossa e che, a un’occhiata ravvicinata, risulta essere familiare: è proprio quella che le regalò Gianmarco Steri all’epoca della loro esterna sulla neve a Uomini e Donne. Il fatto che Martina abbia deciso di indossarla adesso che è tornata single, e mentre sui social si rincorrono le voci legate a un riavvicinamento tra i due, è sintomatico del fatto che non tutto potrebbe essere campato per aria e che i due stiano cercando di capire se darsi o meno un’opportunità.

L’amica di Gianmarco Steri che diventa “amica” anche di Martina

Martina ha cominciato a seguire Sandra, la migliore amica di Gianmarco

È emerso poi un altro dettaglio curioso ha acceso l’attenzione di chi la segue. Qualche ora prima che Martina decidesse di sfoggiare il dono ricevuto qualche mese fa da Gianmarco, De Ioannon aveva improvvisamente cominciato a seguire su Instagram Sandra, la migliore amica di Steri. Lo ha fatto sapendo perfettamente che ogni sua mossa social sarebbe stata analizzata, e quindi consapevole del fatto che tale gesto avrebbe rafforzato le voci di un avvicinamento a Gianmarco. A questo punto, le ipotesi sono due: o Martina, da abile comunicatrice, sta cercando di tornare alla ribalta sfruttando sapientemente quello che, nell’immaginario collettivo del pubblico di Uomini e Donne, è sempre rimasto un triangolo aperto, oppure tra i due romani c’è davvero un flirt che sta per essere ufficializzato, con buona pace dell’ex fidanzato Ciro Solimeno, costretto a rassegnarsi di fronte alla scelta di Martina di interrompere la loro storia.