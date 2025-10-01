Martina De Iannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: “I motivi sono semplici. Continueremo sempre a rispettarci”

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati. L’annuncio è stato condiviso nelle storie di entrambi, ma non spiegano il perché della loro separazione, sebbene le voci di crisi tra i due circolavano già tempo.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati. I due hanno pubblicato un lungo messaggio, identico, tra le loro storie su Instagram, nel quale spiegano che hanno deciso di prendere strade diverse, senza entrare nel dettaglio dei motivi che li hanno portati a lasciarsi.

L'annuncio della rottura sui social

Un messaggio lungo, in cui sia Martina De Ioannon che Ciro Solimeno parlano di un sentimento capace di far vivere loro momenti indimenticabili e che hanno vissuto senza timore. Non spiegano, però, il perché di questa scelta, dopo un'estate che sembrava fosse trascorsa nel migliore dei modi, tra vacanze e tempo trascorso insieme. Questo, però, è quanto hanno scritto entrambi:

Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile. Grazie per averi sostenuto e supportato, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi. I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà per sempre così.

I rumors sul rapporto in crisi

Le voci di crisi circolavano già da qualche tempo e i fan della coppia avevano notato una certa distanza tra i due che, infatti, non pubblicavano più contenuti insieme da un po'. Eppure, di recente, per la precisione lo scorso venerdì, erano stati beccati insieme alla festa della Action Academy, un'accademia di formazione cinematografica, durante la quale non sarebbero mancati scambi di tenerezze. Il weekend, stando alle segnalazioni arrivate agli esperti di gossip, l0 avrebbero trascorso lontani, ma nulla che due ragazzi giovani non possano concedersi pur stando insieme.