Martina De Ioannon e Gianmarco Steri su Instagram: le foto nella villa della loro ultima esterna a Uomini e Donne

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno pubblicato la prima foto di coppia su Instagram. La coppia ieri sera era nella villa nella quale registrarono la loro ultima esterna a Uomini e Donne. Stavolta hanno trascorso la serata lì da fidanzati.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri dopo i confronti a Uomini e Donne durante i quali hanno parlato con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, i loro ex partner scelti nel programma, e confermato la loro attuale frequentazione, hanno pubblicato le prime foto di coppia sui social. Un gesto che risulta quasi ‘inaspettato' dopo le loro dichiarazioni in tv, ma che i fan attendevano con ansia. I due sono tornati nella villa che visitarono lo scorso gennaio in un'esterna, stavolta da fidanzati: oltre alle immagini della location, hanno mostrato ai followers la prima foto scattata insieme.

Le prime foto di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

"E tu" ha scritto Martina De Ioannon in una IG story a corredo di una foto con Gianmarco Steri. I due ex volti di Uomini e Donne, dopo aver confermato in tv la loro storia, hanno deciso di non nascondersi più sui social e rendere pubbliche le prime foto scattate insieme.

Foto scattate in una location che i fan dei "Coatters", così come hanno soprannominato la ship, hanno riconosciuto subito. Si tratta della villa che ospitò la loro ultima esterna durante la quale gli amici di Gianmarco Steri fecero una sorpresa all'ex tronista con uno striscione e la scritta: "Fatela finita".

Cosa avevano detto in studio a Uomini e Donne

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri lo scorso martedì sono stati in studio a Uomini e Donne per confermare la loro relazione. Durante il confronto con Ciro Solimeno, eletto poi nuovo tronista della stagione, la romana ha ufficializzato il coinvolgimento sentimentale per il suo ex corteggiatore, ammettendo di averlo pensato mentre era fidanzata con Ciro: "Pensavo a Gianmarco anche mentre stavo con lui, ma non ho tradito nessuno". Poi l'annuncio dell'esclusività della loro storia: "Tra di noi c'è l'esclusività. Non è più solo una frequentazione, è l’inizio di una storia".